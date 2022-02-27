Сергій Міхалок звернувся до військових Білорусі: Тікайте, бл*дь, у ліси. Сидіть удома бухайте!

Сергій Міхалок записав відеозвернення до білоруських військових. / Фото: brutto_nostra

Після телефонної розмови Володимира Зеленського та Олександра Лукашенка, який не дотримався гарантії, Сергій Міхалок записав емоційне відеозвернення до військових з Білорусі, назвавши їх зрадниками Батьківщини.

Білоруси. Боягузи, зрадники Батьківщини. Лукашенко, засцявши, здав нашу країну божевільному тирану Путіну. Ці два ган**ни використовують територію Білорусі, щоб атакувати братню Україну. Саме з нашої Білорусі їдуть танки, летять ракети у бік братнього народу. Зараз відбувається ще страшніше. Тепер хочуть послати на вірну смерть наших воїнів, — заявив співак.

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Сергій Міхалок закликав білорусів не атакувати Україну та не йти "на неминучу смерть". Також він додав, що українська армія найсильніша у світі.

Їм розповідають про якихось нацистів, якийсь обов’язок. Вони всі помруть, бо армія України – ЗСУ – найсильніша у світі. Усі, хто сюди приїде, лежатимуть у землі, а потім горітимуть у пеклі. Поки не пізно, я закликаю саботувати усі накази. Тікайте, бл*дь, у ліси. Сидіть удома, бухайте. Це злочин перед Господом Богом. Куди ви лізете? Одумайтесь, доки не пізно! – каже музикант.

Нагадаємо, 27 лютого самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко підтвердив, що з території його країни по Україні було випущено ракети.