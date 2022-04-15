Сергей Танчинец о концерте в метро, где практически нечем дышать: "Люди сидели там 20 дней" (видео)

Лидер БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ во время войны выступает в бомбоубежищах / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Сергей Танчинец, который отыграл несколько концертов для украинских бойцов вместе со своей группой, Златой Огневич и артистами студии "Квартал 95", признался, что первое выступление во время войны, начавшейся 24 февраля, было самым необычным.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ давно хотели провести концерт в метро, но планы строились еще в мирное время. В интервью Зірковому шляху в YouTube Танчинец поделился впечатлениями от выступления, которое состоялось в новых для украинцев условиях.

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Мы попали в метро, когда люди уже находились 20 дней в бомбоубежищах… В тот момент велись ракетные обстрелы и опасность попадания в дом, в котором ты находишься, была очень велика. Поэтому люди спускались в метро... Это тяжело. Мы давали там два концерта и я чувствовал давление атмосферы на себе, там приглушенный свет, там маловато воздуха, там повышенная влажность... Когда ты там 20 дней подряд, это тяжело, – вспомнил Сергей.

Фронтмен БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ подчеркнул, что музыка украинцам сейчас необходима. Это он понял по реакции людей, которые находились в укрытии и после благодарили группу, фотографировались с музыкантами и даже плакали.

Увидев этих людей, сыграв для них первую песню, сделав после концерта несколько фото, я понял, что музыка абсолютно актуальна. Они плакали, смеялись, благодарили, наслаждались тем, что у них звучит живая музыка. И я был поражен этой атмосферой. И это было самое необычное место для выступления, – добавил Танчинец.

Ранее популярный украинский исполнитель MONATIK посвятил новый трек украинским героям. Послушать песню можно здесь.

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