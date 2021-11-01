Сериал "Зломовчання" заставляет Ксению Мишину молчать (видео)

Вышел проморолик украино-хорватского сериала «Зломовчання» с Ксенией Мишиной / Фото: пресс-служба

Сегодня, 1 ноября, вышел проморолик украино-хорватского сериала "Зломовчання", главную роль в котором исполнила Ксения Мишина. Музыку и текст для клипа записала известная украинская певица Марина Круть. Созданием клипа по заказу стриминговой платформы OLL.TV занималось рекламное агентство Vertigo.

Мы обратились к нашим партнерам, агентству Vertigo и Марине Круть с предложением разработать для нас промо сериала, каких в Украине еще не делали. Промо, которое бы сразу показало не только оригинальный продукт, но и новый подход к его продвижению. И наши партнеры превзошли все наши ожидания, – говорит руководитель OLL.TV original Дмитрий Кицай.

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В концепцию клипа была заложена идея о том, что каждому из героев фильма есть что скрывать и у каждого есть свой повод молчать. Своеобразный "круг молчания". Создатели отталкивались от ядра сериала – сюжета и героев – и придумывали промо с нуля. Как отметила креативный директор агентства Vertigo Марианна Мурашко, нужно было заинтриговать, задеть зрителя, но не рассказывать ему сюжет.

Каждому из нас есть о чем молчать. Каждый из нас прячет и свои, и чужие тайны. Так что если нас кто-то заставляет умалчивать правду, то и мы в свою очередь тоже заставляем молчать кого-то другого. Таково бесконечное сплетение тайн, молчания и зла, — объяснила концепцию клипа Марианна.

Смотрите тизер сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

По задумке авторов в ролике появляются актеры, исполнившие ключевые роли в фильме. Кроме Ксении Мишиной, в клипе снялись Игорь Гнездилов, Ирина Веренич-Островская, Лиза Козлова, Георгий Поволоцкий и Андрей Исаенко. Они воплотили не просто своих персонажей, а обобщающие образы защитника порядка, переживающей тяжелый стресс женщины, беззащитной девушки, человека из криминала и коварного бизнесмена.

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Для создания песни для промо была приглашена певица Марина Круть, звезда отбора на "Евровидение" и шоу "Голос страны" и "Х-фактор". В ее творчестве изысканно смешивается традиционная этнолирика и прогрессивные ритмы indie, pop и house музыки. Она самостоятельно написала слова и музыку к песне, звучащей в проморолике "Зломовчання", а также исполнила ее на бандуре.

В эту композицию я вплела балканские мотивы, ведь немаловажная часть сюжета сериала разворачивается именно в тех краях. Этой композицией я хотела дать слушателю возможность почувствовать наивность молодой женщины, которая подвергается обману и манипуляциям. По своей природе женщины очень интуитивны и у них хорошо развито внутреннее чутье. Поэтому героиня "Зломовчання" прекрасно понимает, что ее втягивают в роковую историю. Однако она все равно поддается и ступает на этот путь. Также в этой композиции присутствуют низкие басы, задающие тональность сексуальных вибраций, — поделилась процессом написания песни Марина Круть.

Премьера сериала "Зломовчання" состоится в декабре этого года / Фото: пресс-служба

Режиссер проморолика Максим Бычок называет музыкальный трек "шикарным" и отмечает, что он помог в работе над видео.

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Собственно, мне во время съемки было проще работать с актерами, когда была музыка. Я выбрал определенную часть из песни, где было нарастание темпа и силы музыки. И как раз этот момент нарастания мы использовали для актеров как подъем по эмоциям. У каждого из персонажей эмоция была своя, но у нас была четкая карта того, как двигаться, — рассказал Максим.

Съемки проходили в черном пространстве, и все актеры в кадре меняли настроение за счет динамического изменения света.

Система освещения придирчиво выстраивалась оператором в течение двух бессонных суток! – поделился Максим Бычок. – Поскольку промо мы решили строить на персоналиях и на актерах сериала, то нашли такой прием – динамическое изменение позиций света по отношению к актеру в кадре.

В тизере "Зломовчання" снялись актеры, сыгравшие центральные роли в сериале / Фото: пресс-служба

Эта смена света дала возможность показать разные лица одного человека. Когда лицо выглядит как разные маски, которые мы носим. В зависимости от угла падения света люди выглядят совершенно по-разному. Так же как и мы в жизни, в разных ситуациях можем вести себя по-разному. Собственно сама концепция промо сериала в этом и была – сокрытие подлинных мыслей и взглядов и в определенной степени надевание этой маски обмана для завуалирования своих реальных мыслей, – рассказал Бычок.

Эксклюзивная премьера сериала состоится в декабре 2021 на OLL.TV.

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