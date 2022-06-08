Сестра Жанны Фриске борется с онкологией

У сестры Жанны Фриске обнаружили рак / Фото: Коллаж: Сегодня

Родная сестра Жанны Фриске Наталья, которая совсем недавно стала мамой, сообщила поклонникам печальное известие.

В семью скончавшейся от онкологии Фриске снова пришел рак – у ее двоюродной сестры Татьяны случился рецидив. Об этом Наталья Фриске рассказала в Instagram.

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Как рассказала Наталья, ее двоюродная сестра сейчас живет в Украине. 11 лет назад Татьяна успешно поборола рак молочной железы, но болезнь вернулась.

Все это время она находилась в ремиссии, но, к сожалению, сейчас у нее рецидив, и не просто рецидив, а рецидив с метастазами в печень и позвоночник, – рассказала Наталья.

Скриншот – instagram.com/friske_natalia

По словам Фриске, сейчас они ищут возможность перевести Татьяну в Россию, вероятно к тем же специалистам, которые занимались лечением Жанны. Однако, если они не возьмутся за лечение, то семья планирует увезти девушку в Израиль.

Девочка очень хочет жить, девочка еще молодая и очень хочется помочь, – добавила Наталья в своем обращении.

Напомним, что певица Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. Причиной смерти певицы стало онкологическое заболевание – глиобластома, неоперабельная опухоль головного мозга.

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