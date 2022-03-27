Сгорел дом лидера"Другої ріки" Валерия Харчишина – в него попал снаряд российских оккупантов

Дом Валерия Харчишина в Гостомеле полностью разрушен оккупантами / Фото: facebook.com/valeriy.kharchyshyn

О том, что российские орки разрушили дом Валерия, музыкант сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав фото, сдлеанные в мирное время. Отметим, что ранее снаряд оккупантов попал в дом продюсера и шоумена Игоря Кондратюка.

Этот дом под Гостомелем – часть моей жизни. В нем выросли и жили трое моих сыновей. Я строил его за все деньги, которые я зарабатывал. Я боролся за него, когда у меня отбирали землю, когда обманывали строители-мошенники – перестраивал почти всё. Недавно я построил рядом домик для родителей, изъявивших желание переехать. Во время затяжного ковид-кризиса. На последние деньги. Родители не переехали. Не успели, – пишет Харчишин.

Валерий Харчишин заявил, что его дом разрушила российская армия / Фото: facebook.com/valeriy.kharchyshyn

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По словам Валерия, он еще не сообщил своим детям о том, что у них больше нет дома:

Для моих детей этот дом – их дом. Их Украина. Вчера он полностью сгорел. Орки попали в него. У моих детей теперь нет "их Украины". Им некуда вернуться. Они еще об этом не знают. Как и не знает мой старший сын, ныне на севере защищающий свой дом.

Также Харчишин сообщил, что в доме оставались две его кошки. Музыкант не уверен, что домашние питомцы остались живы.

Там оставались две кошки, которых я еще несколько дней назад кормил. Я не уверен, что они живы. Черти в лаптях уничтожают наши дома, наше имущество, но они не уничтожат нас. Не уничтожат нашу свободу, наши руки, наши знания, наши умения. Я построю сотни таких домов. Мы все отстроим. Каждый дом. Посадим тысячи деревьев. Но сначала мы уничтожим каждого орка, ступившего на нашу землю. Гореть вам в аду, черти кацапские, пока будут тлеть наши дома.

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