Российские оккупанты разрушили дом бывшего мужа Ани Лорак (фото)

Экс-супруг и первый продюсер Ани Лорак Юрий Фалеса опубликовал несколько фото после попадания снаряд в его дом

Юрий Фалеса показал разрушенный дом / Фото: скриншот

Идет 22-й день войны России против Украины. Гибнут мирные жители, российские ракеты продолжают разрушать украинские дома. На этот раз снаряд прилетел в частный дом Юрия Фалеса в Подольском районе.

Украинский продюсер показал несколько фото разрушенного дома.

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Ни дома, ни офиса больше нет! Все живы! Что ж, будем отстраиваться заново! – написал экс-продюсер Ани Лорак в Facebook.

Дом Юрия Фалесы / Фото: facebook.com/falyosayuriy

Дом Юрия Фалесы / Фото: facebook.com/falyosayuriy

Дом Юрия Фалесы / Фото: facebook.com/falyosayuriy

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Напомним, недавно российские оккупанты разбомбили дом украинского телеведущего Игоря Кондратюка. Это произошло в день его рождения. Как отметил украинский телеведущий, никто не пострадал.

Ранее режиссер "Орла и решки" Евгений Синельников рассказал, как в его дом пришли рашисты.

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