Шакире – 45, а ее мужу Пике – 35! Смотрите самые милые фото горячей парочки

Шакира и Жерар Пике отмечают день рождения 2 февраля / Фото: Getty Images

Сегодня, 2 февраля, Шакире исполняется 45, а ее мужу – 35! Пара живет счастливо в браке вот уже более десяти лет и воспитывает двоих детей. В 2013 году у Шакиры и Пике родился первый сын – Милан. В январе 2015-го на свет появился братик Милана – Саша.

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Милые фото Шакиры и Жерара Пике в день их рождения. Шакире – 45, Пике – 35 / Фото: instagram.com/shakira, instagram.com/3gerardpique

Шакира и Жерар Пике

Шакира родилась в городе Барранкилья, на карибском побережье Колумбии. Предки ее отца эмигрировали из Ливана в Нью-Йорк, а со стороны матери, Нидии Риполь, у певицы испанские и итальянские корни.

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В детстве Шакира очень любила петь и брала уроки танца живота. В возрасте от 10 до 13 лет Шакиру приглашали на различные мероприятия в Барранкилье. Так артистка поняла, что хочет связать свою жизнь со сценой.

Шакира с детства увлекалась танцами и пением / Фото: Getty Images

Жерар Пике родился в Барселоне, Испания. В 10 лет он был зачислен в юношескую футбольную команду. В 2004 году 17-летним юношей заинтересовался английский профессиональный футбольный клуб "Манчестер Юнайтед", с котором Пике заключил долгосрочный контракт, но позже вернулся в "Барселону".

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Встретились будущие супруги в 2010 году, на Чемпионате мира по футболу в ЮАР. Тогда колумбийская певица исполняла гимн африканского Мундиаля – песню Waka waka: Time for Africa, а Жерар Пике участвовал в съемках ее клипа.

Официально Шакира подтвердила их с Жераром отношения в марте 2011 года.

Осенью 2017 года в СМИ появились сообщения о расставании Шакры и Жерара. Позже, оказалось, что это были лишь догадки.