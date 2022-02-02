Шакире – 45, а ее мужу Пике – 35! Смотрите самые милые фото горячей парочки

Шакира и Жерар Пике отмечают день рождения 2 февраля / Фото: Getty Images
Сегодня, 2 февраля, Шакире исполняется 45, а ее мужу – 35! Пара живет счастливо в браке вот уже более десяти лет и воспитывает двоих детей. В 2013 году у Шакиры и Пике родился первый сын – Милан. В январе 2015-го на свет появился братик Милана – Саша.
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Шакира и Жерар Пике
Шакира родилась в городе Барранкилья, на карибском побережье Колумбии. Предки ее отца эмигрировали из Ливана в Нью-Йорк, а со стороны матери, Нидии Риполь, у певицы испанские и итальянские корни.
В детстве Шакира очень любила петь и брала уроки танца живота. В возрасте от 10 до 13 лет Шакиру приглашали на различные мероприятия в Барранкилье. Так артистка поняла, что хочет связать свою жизнь со сценой.
Жерар Пике родился в Барселоне, Испания. В 10 лет он был зачислен в юношескую футбольную команду. В 2004 году 17-летним юношей заинтересовался английский профессиональный футбольный клуб "Манчестер Юнайтед", с котором Пике заключил долгосрочный контракт, но позже вернулся в "Барселону".
Встретились будущие супруги в 2010 году, на Чемпионате мира по футболу в ЮАР. Тогда колумбийская певица исполняла гимн африканского Мундиаля – песню Waka waka: Time for Africa, а Жерар Пике участвовал в съемках ее клипа.
Официально Шакира подтвердила их с Жераром отношения в марте 2011 года.
Осенью 2017 года в СМИ появились сообщения о расставании Шакры и Жерара. Позже, оказалось, что это были лишь догадки.