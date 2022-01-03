Шанс отпустить все: Алек Болдуин заявил, что не позволит негативу "уничтожить" его

Болдуин рассказал о своих планах на 2022 год / Фото: instagram.com/alecbaldwininsta

Алек Болдуин ознаменовал начало 2022 года размышлениями о своей причастности к гибели оператора Галины Хатчинс. 63-летний актер, который заявил, что вернется на съемочную площадку "Ржавчины", опубликовал в Instagram 13-минутное видео.

Он поделился своими надеждами на 2022 год.

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Еще один шанс отпустить все, что причиняет нам боль. Уничтожает нас, – подписал Алек публикацию.

Болдуин заявил, что к нему обращалось больше добрых, понимающих людей, а не тех, которые недовольны смертью Галины Хатчинс и обвиняют его в этом.

Это была, безусловно, худшая ситуация, в которую я когда-либо был вовлечен, и я очень надеюсь, что люди, ответственные за расследование всего этого дела, как можно скорее узнают правду. Никто не хочет правды больше, чем я, – добавил актер.

По его словам, он не любит рассказывать о своих планах, но в этот раз решил сделать исключение.

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Единственное, что я действительно хочу очень внимательно рассмотреть в наступающем году и по-настоящему подтолкнуть себя, – это попытаться не позволить негативу повлиять на меня. У меня было несколько очень интересных телефонных звонков с известными людьми, которых я не назову, но которые знают, как достигнуть того состояния ума, когда вы действительно исключаете негатив. И это то, чего я хочу, – объяснил Болдуин.

Кроме этого, актер заявил, что его главная цель в новом году – мир и углубление отношений с людьми, которых он любит. Алек добавил, что уже начал ее воплощать и недавно ездил к своей 26-летней дочери, чтобы провести с ней время.

Недавно отец убитой украинки Галины Хатчинс сообщил, что Алек Болдуин частично виноват в том, что выстрелил.