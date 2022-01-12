Шоу жены пресс-секретаря Путина закончилось смертью мужчины

На шоу Навки убило балкой рабочего / Фото: Instagram

Супруга пресс-секретаря Владимира Путина и фигуриста Татьяна Навка вот уже несколько лет подряд организовывает ледовые шоу к новогодним праздникам.

Очередная постановка жены Пескова закончилась трагедией. Во время демонтажа декораций к шоу "Лебединое озеро" одного из рабочих придавило сорвавшейся балкой.

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Скриншот – видео

Несчастный случай произошел во дворце спорта "Мегаспорт" в Москве еще 9 января, однако, до этого момента никакого упоминания о случившемся не было.

Скриншот – видео

Как сообщает "Фонтанка", в руководстве "Мегаспорта" подтвердили информацию о несчастном случае, но подробности решили не сообщать и просят обращаться в Минспорта. Сама же Навка также никаких комментариев о трагедии после своего шоу не дает.

Фото: "Фонтанка"

В то же время есть информация, что после гибели рабочего в СК возбудили уголовное дело.

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Шоу жены пресс-секретаря РФ спонсировали из госбюджета

Как пишут российские СМИ, супруга Пескова получила деньги на свое ледовое шоу от нескольких госкомпаний. Так, на проведение ледового представления из фонда "РЖД" выделили 10 млн рублей, а компания "Аэрофлот" – 14 млн рублей на шоу в Москве и Дубае.

Напомним, что в России умер известный журналист и телеведущий Михаил Зеленский.