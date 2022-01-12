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Россия в шоке от смерти Зеленского: от чего умер и как жил известный телеведущий

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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12 января, 12:51
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Известный российский журналист и телеведущий Михаил Зеленский умер во время отдыха в экзотической стране. Рассказываем о причине трагедии и что известно о ведущем
Михаил Зеленский умер 11 января в Доминикане.
Михаил Зеленский умер 11 января в Доминикане. / Фото: Instagram, Скриншот из YouTube

46-летний Михаил Зеленский умер во время отдыха в Доминикане 11 января. Так, ведущий шоу "Прямой эфир" был экстренно доставлен в местную больницу, однако медики не смогли его спасти.

Причина смерти Михаила Зеленского – инсульт, сообщает Telegram-канал "НЕОПРА, БЛИН!" .

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Отмечается, что в момент случившегося рядом с ведущим канала "Россия-1" находилась его супруга Мила Рубинчик. Они давно планировали провести отпуск в теплой стране. Но супруги не знали, что их путешествие трагически обернется. Сейчас родные Зеленского решают вопросы с транспортировкой тела в Москву.

Что известно о Михаиле Зеленском и каким его запомнили зрители – читайте в материале "Сегодня".

Карьерный рост Михаила Зеленского

Михаил Зеленский родился в 1975 году в Москве. Его мама была тренером-хореографом, а отец – врачом. Отметим, что некоторые СМИ ошибочно считают, что журналист Михаил Зеленский и президент Украины Владимир Зеленский – братья, но это не так.

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Михаила Зеленского и Владимира Зеленского ошибочно считают братьями.
Михаила Зеленского и Владимира Зеленского ошибочно считают братьями. / Фото: Instagram, Скриншот из YouTube

После окончания школы в Хабаровске, куда семья впоследствии перебралась, будущий журналист поступил сразу в два вуза – институт физкультуры и медицинский вуз, факультет педиатрии.

Но Михаила всегда интересовали киноиндустрия, телевидение и актерское мастерство. Вскоре он покинул учебу, переехал в Москву и поступил в МГУ имени Ломоносова на факультет журналистики.

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В 1999 году он стал телеведущим новостей на телеканале "Россия-1", где с 2001 по 2011 год вел программу "Вести-Москва". Впоследствии у Зеленского вышла авторская передача "Вести-Москва с Михаилом Зеленским".

Зеленский вел программу "Вести-Москва".
Зеленский вел программу "Вести-Москва". / Фото: Скриншот из YouTube

Кстати говоря, с 2011 по 2014 год Михаил начал ввел программу "Прямой эфир", где обсуждались разные общественные проблемы. Так, люди с тяжелым материальным положением рассказывали в студии свои истории на публику, а журналисты и продюсеры проекта посылали запросы в прокуратуру, привлекали внимание адвокатов и т. д.

Сейчас ведущим этой программы является Андрей Малахов, которому вчера исполнилось 50 лет!

Борис Корчевников, Михаил Зеленский и Андрей Малахов в студии "Прямого эфира".
Борис Корчевников, Михаил Зеленский и Андрей Малахов в студии "Прямого эфира". / Фото: Instagram

В 2015 году Зеленский стал автором проекта "Бессмертный полк" и снял документальный фильм "Валаам. Остров спасения". Через год он начал вести программу "Неделя в городе" и "Билет в Большой".

Впоследствии Зеленский перебрался на канал "Культура", где был ведущим программы "Новости культуры". А во время пандемии он попытался вести онлайн-формат интервью и для этого создал рубрику "Домашние гастроли".

Российский журналист Михаил Зеленский/Фото: Instagram/mikhail_zelenskiy
Российский журналист Михаил Зеленский/Фото: Instagram/mikhail_zelenskiy

Михаил Зеленский запомнился зрителям интеллектуальной подачей и приятным голосом. Много лет его называли одним из самых элегантных лиц канала — перед аудиторией ведущий всегда представал в строгих классических костюмах.

Женщины Михаила Зеленского

Михаил Зеленский был трижды женат. Первой женой журналиста была его одноклассница Ольга Дробина, с которой он был в браке почти шесть лет. Далее избранницей Зеленского стала украинская фигуристка Елена Грушина, которая была его партнершей по шоу "Танцы на льду".

Как известно, Грушина жила в США, где у нее были престижная работа, роскошный дом, друзья. Но когда она начала крутить роман с Зеленским, оставила все и переехала к любимому в Москву.

В 2008 году парочка расписалась в ЗАГСе – свадьбу они не праздновали. Уже в конце года у них родилась дочь София, а в 2012 году вторая дочь – Полина.

Зеленский с Грушиной и дочерьми.
Зеленский с Грушиной и дочерьми. / Фото: Legion-Media

Впрочем, в 2014 году супруги неожиданно развелись. И публика узнала об этом, когда Зеленский стал появляться на светских мероприятиях с новой любимой – психологом и блогером Милой Рубинчик.

У телеведущего осталась 39-летняя жена.
У телеведущего осталась 39-летняя жена. / Фото: Instagram

В 2018 году психолог и журналист официально стали женой и мужем. У Милы есть дочь Милана от предыдущих отношений. А вот общих детей у супругов не было.

Напомним, недавно также умер американский стендап-комик и рассказчик в "Как я встретил вашу маму" – Боб Сагет. Читайте в материале, что известно о знаменитости.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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