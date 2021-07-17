Шутка, пиар-ход или контракт: три версии расставания Мишиной и Эллерта от поклонников

Поклонники пары бурно обсуждают расставание в соцсетях. Мы собрали три самые яркие версии, согласно которым Ксения и Александр больше не пара

Ксения Мишина и Александр Эллерт расстались - поклонники предположили, почему так произошло / Фото: instagram.com/misha.k.ua

В пятницу, 16 июля, Ксения Мишина шокировала целую армию своих поклонников, заявив, что рассталась Александром Эллертом.

Пара была вместе в течение 10 месяцев, познакомившись на одном из популярных романтических реалити. Фанаты пары в шоке, ведь все были уверены, что Ксения и Александр в итоге поженятся.

И если Ксения в своей публикации в Instagram отключила опцию комментариев, то Александр Эллерт, который в ответ на ее пост разместил скриншот из Википедии с определением слова "драма", оставил возможность комментировать его публикацию.

Ксения Мишина и Александр Эллерт / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Поклонники разделились на три лагеря: первые думают, что все это шутка или пиар-ход, вторые уверены, что пара реально рассталась, но тайно надеются, что все уладится, а третьи пишут, что Ксения и Александр и вовсе не были парой, а их связывал только контракт.

Версия №1

Вот что пишет первая группа фанатов:

Я надеялась, что это шутка.

Черный пиар.

Я дума, что это пиар-ход, любви.

Пожалуйста, пусть это будет шутка.

Это все для хайпа? 100%. Чего только не придумают.

Та прикол это, скорее всего. Вряд ли разошлись. Тем не менее, это уже дело Ксюши и Саши.

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Скриншот: Instagram

Ксения Мишина и Александр Эллерт / Фото: instagram.com/misha.k.ua, instagram.com/ellert_a

Версия №2

А вот, какие комментарии оставляют другие поклонники. Многие, почему-то уверены, что пара не рассталась, а наоборот сыграла свадьбу.

Почему это год расставаний каких-то? Все просто показывают счастье на публику, а потом ты просто падаешь в осадок от того, что они расстаются! Что за обман кругом. Пусть все будет хорошо.

Я не верю, не может быть. Вроде вчера сторисы были вместе, да? А сегодня уже все, конец? Как?

Я, конечно, надеюсь, что мы вас встретим как мужа и жену.

Скорее всего, вы уже не пара, а муж и жена.

Скриншот: Instagram

Версия №3

А вот и третья группа фанатов, которые уверены, что роман пары был фейком и "по контракту":

Закончился последний сезон холостячки с Ксенией Мишиной, и с ним закончился контракт с СТБ, но, должна признаться, "Оскара" им обоим прекрасная игра, браво!

Контракт закончился.

Все-таки правду вы о контракте говорили. Актеры прекрасные. Оскар!

Скриншот: Instagram

Напомним, что до новости про расставание Ксения Мишина и Александр Эллерт публиковали совместные фото, обменивались теплыми сообщениями в соцсетях, поэтому никто не подозревал, что в отношениях пары начался разлад.