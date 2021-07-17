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Шутка, пиар-ход или контракт: три версии расставания Мишиной и Эллерта от поклонников

17 июля, 09:50

Анна Пономаренко

Поклонники пары бурно обсуждают расставание в соцсетях. Мы собрали три самые яркие версии, согласно которым Ксения и Александр больше не пара

Ксения Мишина и Александр Эллерт расстались - поклонники предположили, почему так произошло / Фото: instagram.com/misha.k.ua

В пятницу, 16 июля, Ксения Мишина шокировала целую армию своих поклонников, заявив, что рассталась Александром Эллертом.

Пара была вместе в течение 10 месяцев, познакомившись на одном из популярных романтических реалити. Фанаты пары в шоке, ведь все были уверены, что Ксения и Александр в итоге поженятся.

И если Ксения в своей публикации в Instagram отключила опцию комментариев, то Александр Эллерт, который в ответ на ее пост разместил скриншот из Википедии с определением слова "драма", оставил возможность комментировать его публикацию.

Ксения Мишина и Александр Эллерт / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Поклонники разделились на три лагеря: первые думают, что все это шутка или пиар-ход, вторые уверены, что пара реально рассталась, но тайно надеются, что все уладится, а третьи пишут, что Ксения и Александр и вовсе не были парой, а их связывал только контракт.

Версия №1

Вот что пишет первая группа фанатов:

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Скриншот: Instagram

Ксения Мишина и Александр Эллерт / Фото: instagram.com/misha.k.ua, instagram.com/ellert_a

Версия №2

А вот, какие комментарии оставляют другие поклонники. Многие, почему-то уверены, что пара не рассталась, а наоборот сыграла свадьбу.

Скриншот: Instagram

Версия №3

А вот и третья группа фанатов, которые уверены, что роман пары был фейком и "по контракту":

Скриншот: Instagram

Напомним, что до новости про расставание Ксения Мишина и Александр Эллерт публиковали совместные фото, обменивались теплыми сообщениями в соцсетях, поэтому никто не подозревал, что в отношениях пары начался разлад.

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