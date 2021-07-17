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Жарт, піар-хід чи контракт: три версії розлучення Мішиної та Еллерта від шанувальників

17 липня, 09:50

Анна Пономаренко

Шанувальники пари бурхливо обговорюють розставання закоханих у соцмережах. Ми зібрали три найяскравіші версії, що пояснюють, чому Ксенія і Олександр більше не пара

Ксенія Мішина і Олександр Еллерт розлучилися - шанувальники припустили, чому так сталося / Фото: instagram.com/misha.k.ua

У п'ятницю, 16 липня, Ксенія Мішина шокувала цілу армію своїх шанувальників, заявивши, що розлучилася з Олександром Еллертом.

Пара була разом протягом 10 місяців, після того, як молоді люди познайомилися на одному з популярних романтичних реаліті. Фанати пари в шоці, адже всі були впевнені, що Ксенія і Олександр зрештою одружаться.

І якщо Ксенія в своїй публікації в Instagram відключила опцію коментарів, то Олександр Еллерт, який у відповідь на її пост розмістив скріншот з Вікіпедії з визначенням слова "драма", залишив можливість коментувати його публікацію.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Шанувальники розділилися на три табори: перші думають, що все це жарт або піар-хід, інші впевнені, що пара або реально розлучилася, або одружилася, а треті пишуть, що Ксенія і Олександр і зовсім не були парою, а їх пов'язував тільки контракт.

Версія №1

Ось що пише перша група фанатів:

Скріншот: Instagram

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт / Фото: instagram.com/misha.k.ua, instagram.com/ellert_a

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Версія №2

А ось, які коментарі залишають інші шанувальники. Дехто чомусь впевнений, що пара не розлучилася, а навпаки зіграла весілля.

Скріншот: Instagram

Версія №3

А ось і третя група фанатів, які впевнені, що роман пари був фейком і "за контрактом":

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, що до новини про розставання Ксенія Мішина та Олександр Еллерт публікували спільні фото, Обмінювалися теплими повідомленнями в соціальних мережах, тому ніхто не підозрював, що в стосунках пари почався розлад.

Дивіться відеосюжет про найскандальніші зіркові розлучення:

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