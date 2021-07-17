Жарт, піар-хід чи контракт: три версії розлучення Мішиної та Еллерта від шанувальників

Шанувальники пари бурхливо обговорюють розставання закоханих у соцмережах. Ми зібрали три найяскравіші версії, що пояснюють, чому Ксенія і Олександр більше не пара

Ксенія Мішина і Олександр Еллерт розлучилися - шанувальники припустили, чому так сталося / Фото: instagram.com/misha.k.ua

У п'ятницю, 16 липня, Ксенія Мішина шокувала цілу армію своїх шанувальників, заявивши, що розлучилася з Олександром Еллертом.

Пара була разом протягом 10 місяців, після того, як молоді люди познайомилися на одному з популярних романтичних реаліті. Фанати пари в шоці, адже всі були впевнені, що Ксенія і Олександр зрештою одружаться.

І якщо Ксенія в своїй публікації в Instagram відключила опцію коментарів, то Олександр Еллерт, який у відповідь на її пост розмістив скріншот з Вікіпедії з визначенням слова "драма", залишив можливість коментувати його публікацію.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Шанувальники розділилися на три табори: перші думають, що все це жарт або піар-хід, інші впевнені, що пара або реально розлучилася, або одружилася, а треті пишуть, що Ксенія і Олександр і зовсім не були парою, а їх пов'язував тільки контракт.

Версія №1

Ось що пише перша група фанатів:

Я сподівалася, що це жарт.

Чорний піар.

Я думаю, що це піар-хід, любові.

Будь ласка, нехай це буде жарт.

Це все для хайпа? 100%. Чого тільки не придумають.

Та прикол це, швидше за все. Навряд чи розійшлися. Втім, це вже справа Ксюши і Саші.

Скріншот: Instagram

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт / Фото: instagram.com/misha.k.ua, instagram.com/ellert_a Реклама

Версія №2

А ось, які коментарі залишають інші шанувальники. Дехто чомусь впевнений, що пара не розлучилася, а навпаки зіграла весілля.

Чому це рік розставань якихось? Все просто показують щастя на публіку, а потім ти просто висаджуєшся від того, що вони розлучаються! Що за обман кругом. Нехай все буде добре.

Я не вірю, не може бути. Начебто вчора сторіс були разом, так? А сьогодні вже все, кінець? Як?

Я, звичайно, сподіваюся, що ми вас зустрінемо як чоловіка і дружину.

Швидше за все, ви вже не пара, а чоловік і дружина.

Скріншот: Instagram

Версія №3

А ось і третя група фанатів, які впевнені, що роман пари був фейком і "за контрактом":

Закінчився останній сезон "Холостячки" з Ксенією Мішиной, і з ним закінчився контракт з СТБ, але, мушу зізнатися, "Оскара" їм обом прекрасна гра, браво!

Контракт закінчився.

Все-таки правду ви про контракт говорили. Актори прекрасні. Оскар!

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, що до новини про розставання Ксенія Мішина та Олександр Еллерт публікували спільні фото, Обмінювалися теплими повідомленнями в соціальних мережах, тому ніхто не підозрював, що в стосунках пари почався розлад.

Дивіться відеосюжет про найскандальніші зіркові розлучення: