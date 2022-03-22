Сидите в России: Михалкову, Гагариной, Тимати, Михайлову хотят запретить въезд в Латвию

В Латвии предложили не пускать российских артистов, который поддерживают войну в Украине / Фото: Instagram

Россия после нападения на Украину – самая изолированная и порицаемая страна мира. Уже стыдно быть русским и иметь паспорт страны-агрессора, но то ли еще будет. Список российских артистов, которых не хотят видеть в Латвии пополняется.

Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис предложил запретить въезд в страну более чем 20 российским артистам, поддерживающим войну в Украине. Об этом сообщает сайт DELFI.

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Принимая во внимание состоявшееся 18 марта в Москве, на стадионе "Лужники" прокремлевское мероприятие, которое было организовано в честь аннексии Крыма и в качестве поддержки развернутых в данный момент Россией военных действий в Украине, министр культуры Наурис Пунтулис обратился в МИД Латвии с просьбой рассмотреть возможность включения участников мероприятия в список нежелательных лиц в Латвии, а также запретить им въезд в Латвийскую Республику"

В черный список Латвии могут попасть:

Полина Гагарина,

Сергей Жуков,

Алексей Потехин,

Тимур Юнусов,

Николай Расторгуев,

Виталий Локтев,

Александр Ерохин,

Сергей Перегуда,

Дмитрий Стрельцов,

Алексей Тарасов,

Павел Cучков,

Алексей Кантур,

Наталья Подольская,

Виктория Дайнеко,

Владимир Машков,

Дмитрий Певцов,

Никита Михалков,

Илзе Лиепа,

Виктория Цыганова,

Стас Михайлов,

Валерий Гергиев

Напомним, ранее Николай Басков стал персоной нон-грата в Латвии из-за высказываний, что война в Украине необходима мера для русскоязычного населения.