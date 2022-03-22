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Сидите в России: Михалкову, Гагариной, Тимати, Михайлову хотят запретить въезд в Латвию

22 марта, 18:58
Артистов, который поддерживают российскую агрессию не хотят видеть в других странах

В Латвии предложили не пускать российских артистов, который поддерживают войну в Украине / Фото: Instagram

Россия после нападения на Украину – самая изолированная и порицаемая страна мира. Уже стыдно быть русским и иметь паспорт страны-агрессора, но то ли еще будет. Список российских артистов, которых не хотят видеть в Латвии пополняется.

Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис предложил запретить въезд в страну более чем 20 российским артистам, поддерживающим войну в Украине. Об этом сообщает сайт DELFI.

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Принимая во внимание состоявшееся 18 марта в Москве, на стадионе "Лужники" прокремлевское мероприятие, которое было организовано в честь аннексии Крыма и в качестве поддержки развернутых в данный момент Россией военных действий в Украине, министр культуры Наурис Пунтулис обратился в МИД Латвии с просьбой рассмотреть возможность включения участников мероприятия в список нежелательных лиц в Латвии, а также запретить им въезд в Латвийскую Республику"

В черный список Латвии могут попасть:

  • Полина Гагарина,
  • Сергей Жуков,
  • Алексей Потехин,
  • Тимур Юнусов,
  • Николай Расторгуев,
  • Виталий Локтев,
  • Александр Ерохин,
  • Сергей Перегуда,
  • Дмитрий Стрельцов,
  • Алексей Тарасов,
  • Павел Cучков,
  • Алексей Кантур,
  • Наталья Подольская,
  • Виктория Дайнеко,
  • Владимир Машков,
  • Дмитрий Певцов,
  • Никита Михалков,
  • Илзе Лиепа,
  • Виктория Цыганова,
  • Стас Михайлов,
  • Валерий Гергиев

Напомним, ранее Николай Басков стал персоной нон-грата в Латвии из-за высказываний, что война в Украине необходима мера для русскоязычного населения.