Сидіть у Росії: Михалкову, Гагаріній, Тіматі, Михайлову хочуть заборонити в'їзд до Латвії

У Латвії запропонували не пускати російських артистів, які підтримують війну в Україні / Фото: Instagram
Росія після нападу на Україну – найізольованіша країна світу. Вже соромно бути російським та мати паспорт країни-агресора, але чи ще буде. Список російських артистів, яких не хочуть бачити у Латвії, поповнюється.
Міністр культури Латвії Науріс Пунтуліс запропонував заборонити в'їзд у країну більш ніж 20 російським артистам, які підтримують війну в Україні. Про це повідомляє сайт DELFI.
Беручи до уваги прокремлівський захід, що відбувся 18 березня в Москві, на стадіоні "Лужники", який був організований на честь анексії Криму та як підтримку розгорнутих на даний момент Росією військових дій в Україні, міністр культури Науріс Пунтуліс звернувся до МЗС Латвії включення учасників заходу до списку небажаних осіб у Латвії, а також заборонити їм в'їзд до Латвійської Республіки
У чорний список Латвії можуть потрапити:
- Поліна Гагаріна,
- Сергій Жуков,
- Олексій Потєхін,
- Тимур Юнусов,
- Микола Расторгуєв,
- Віталій Локтєв,
- Олександр Єрохін,
- Сергій Перегуда,
- Дмитро Стрільцов,
- Олексій Тарасов,
- Павло Cучков,
- Олексій Кантур,
- Наталія Подільська,
- Вікторія Дайнеко,
- Володимир Машков,
- Дмитро Пєвцов,
- Микита Михалков,
- Ілзе Лієпа,
- Вікторія Циганова,
- Стас Михайлов,
- Валерій Гергієв
Нагадаємо, раніше Микола Басков став персоною нон-грата у Латвії через висловлювання , що війна в Україні необхідна міра для російськомовного населення