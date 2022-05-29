Скандал в королевской семье! На детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма написали жалобу в школе

У принцессы Шарлотты и принца Джорджа неприятности / Фото: Коллаж: Сегодня

Как только Кейт Миддлтон и принц Гарри не пытаются угодить обществу – они даже планировали устроить целую революцию в Букингемском дворце - но все равно королевскую семью критикуют.

Более того, под горячую руку попадают не только Кейт и Уильям, но и их дети – восьмилетний Джордж и семилетняя Шарлотта. Так, родители их одноклассников возмущаются, что в отличие от остальных школьников королевские дети приезжают в учебное заведение не с мамой или папой, а в сопровождении телохранителей, сообщает Daily Mail.

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Впрочем, жители Южного Лондона совсем не завидуют этому. Оказывается, их раздражает то, что когда телохранители высаживают наследников британского престола, то полностью блокируют тротуары так, что другим трудно пройти. Также люди не могут заряжать свои электрокары или свободно парковаться.

Королевская семья / Фото: Getty Images

Родители школьников посчитали, что не за такие условия они платят 28 602 тысяч долларов в год. Так что они решили написать на королевских детей жалобу. Правда, в соцсетях.

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Так, один родитель написал, что телохранители Шарлотты и Джорджа создают проблемы для пешеходов, паркуясь возле входа в школу.

Их служба безопасности регулярно паркуется, блокируя упавший бордюр, из-за чего пешеходы вынуждены выходить на дорогу, чтобы пройти. Я не знаю, как люди в инвалидных колясках умудряются переходить дорогу. Это настоящий ужас! – говорится в сообщении.

Другой же рассказал, что перед тем, как обращаться непосредственно к королевской семье, они пытались поговорить с телохранителями. Впрочем, договориться о том, чтобы водитель правнуков Елизаветы II хотя бы выключал двигатель у автомобиля, не получилось.

Лично я считаю, что мать королевских детей, которая, возможно, ничего не знает об этом, должна быть насторожена, – возмущаются жители.

Но как известно, телохранителей Шарлотты и Джорджа жителям Южного Лондона терпеть осталось недолго. Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют переезжать в Виндзор. Кембриджские герцоги уже нашли в округе школу, в которую будут ходить их дети.

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Раньше мы писали, что Кэйт Миддлтон всерьез задумалась о пополнении в семье. Жена принца Уильяма всегда мечтала быть многодетной матерью.