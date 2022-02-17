Скандальная Алина Паш засветилась с Insta-фильтром от фанатки Путина Виктории Бони

Алина Паш засветилась с фильтрами от Виктории Бони / Фото: instagram.com/alinapash

Исполнительница Алина Паш отказалась представлять Украину на Евровидении в Турине, однако суматоха вокруг певицы никак не утихает.

Напомним, что молодую артистку сейчас обвиняют в незаконном посещении оккупированного Крыма, ведь справка о пересечении границы со стороны Украины оказалась фальшивой. Сейчас идут активные разбирательства и выяснения обстоятельств.

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За несколько дней на Паш обрушилась огромная волна критики и хейта. Пользователей социальных сетей все чаще пытаются подловить Алина на очередном курьезе и, стоит отметить, им удается.

В своем Instagram-аккаунте исполнительница опубликовала "сторис" с маской от российской телеведущей Виктории Бони.

Скриншот – instagram.com/alinapash/

Пользователей возмутило, что украинская исполнительница пользуется фильтрами от ярой поклонницы политики Путина. Виктория Боня неоднократно высказывалась в поддержку президента РФ, а в 2017 даже приобрела себе купальник с его портретом, чем хвасталась в Instagram.

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Фото – instagram.com/victoriabonya/

Как мы уже писали, это не единственный скандал, в который умудрилась попасть победительница Национального отбора. Все "ляпы" и курьезы украинской артистки Алины Паш мы собрали в одном материале.