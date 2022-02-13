Концерты в РФ и посещение Крыма: все "ляпы" победительницы Нацотбора Alina Pash

Помните, как три года назад победительница Нацотбора MARUV (Анна Корсун) вляпалась в скандал из-за своих выступление в России?
Тогда артистка отказывалась признавать, что Крым оккупирован РФ, и говорила журналистам, что своей музыкой "несет мир и хочет объединять народы".
В итоге она не представляла Украину на "Евровидении", а оргкомитет Нацотбора уже в этом году повторил историю с поклонницей России.
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Напомним, что согласно официальным правилам, исполнитель, который посещал оккупированные территории, не имеет права принимать участие в конкурсе.
Но на этот раз Cуспільне заявили, что они "не правоохранительный орган", чтобы исключать Алину Паш из отбора. По их мнению, нет ни одного факта, который доказывает нарушение исполнительницей правил пересечения границы Украины. А "Сегодня" их нашли.
Посещение Крыма
В 2015 году Алина Паш посещала оккупированные Россией Крым. Добиралась она туда через Москву. Об этом свидетельствует ее пост в Facebook, в котором она жаловалась на российские авиалинии.
Объясняла она свой поступок так:
В 2015 году я была на территории Крыма с музыкантами с визитом к родственникам членов команды, у которых была свадьба. Если Я нарушила законодательство Украины — готова отвечать по закону, но не готова отвечать перед обществом как артист. Это было за три года до появления проекта Alina Pash.
В интервью Екатерине Осадчей Alina Pash не отрицала, что ездила в Крым через Москву, однако позже рассказывала, что на самом деле летела из Стамбула в Москву, а потом, вернувшись в Украину, на автобусе поехала в Ялту.
Выступления в РФ
В 2014 году Алина Паш выступала в России в составе группы "Delicious Ladies": 26 апреля в Липецке, 9 мая в Калининграде, 21 июня в Сургуте. Дат было много.
Хотя в апреле в коллективе появилась новая участница, которая заменяла на выступлениях Алину, афиши с ее фото использовались для промо.
11 июня 2018 года российская компания Bosco di Ciliegi организовала выступление Alina Pash в Сколково. К слову, компания принадлежит Михаилу Куснировичу, доверенному лицу президента Путина на выборах в 2018 году. У нее также были запланированы концерты в Москве на фестивалях "Дикая мята" и Bosco fresh fest-2018.
На выступление Алина все же не поехала, но в интервью Громадському говорила, что "Украины не хватает для того, чтобы делать полноценно крутой качественный продукт". Так она объясняла, почему украинские артисты ездят выступать в Россию.
Фото в Москве
В соцсетях Алина публиковала фото, сделанное на Красной площади. Позже снимок был удален, но, как мы знаем, что однажды попало в Сеть, останется там навсегда.
На исполнительнице, к слову, был свитшот с надписью "Kyiv".
Я пою на украинском, русинском, русском и английском языках. Я – космополит… Я буду бороться за свою музыку и поеду куда-угодно, куда меня с ней пригласят, если буду считать это нужным, – говорила Паш в видеообращении в 2018 году.
Напомним, вчера, после финала Нацотбора на "Евровидение-2022", финалисты KALUSH обвинили Cуспільне в фальсификации баллов.