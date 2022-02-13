Концерты в РФ и посещение Крыма: все "ляпы" победительницы Нацотбора Alina Pash

Организаторы Нацотбора в этом году повторили скандал, который в 2019-м произошел с MARUV

Alina Pash, которая выступала в России, представит Украину на "Евровидении-2022" / Фото: instagram.com/alinapash

Помните, как три года назад победительница Нацотбора MARUV (Анна Корсун) вляпалась в скандал из-за своих выступление в России?

Тогда артистка отказывалась признавать, что Крым оккупирован РФ, и говорила журналистам, что своей музыкой "несет мир и хочет объединять народы".

Реклама

В итоге она не представляла Украину на "Евровидении", а оргкомитет Нацотбора уже в этом году повторил историю с поклонницей России.

MARUV отказалась подписывать контракт Суспільного с запретом гастролировать в РФ / Фото: instagram.com/maruvofficial

Напомним, что согласно официальным правилам, исполнитель, который посещал оккупированные территории, не имеет права принимать участие в конкурсе.

Реклама

Но на этот раз Cуспільне заявили, что они "не правоохранительный орган", чтобы исключать Алину Паш из отбора. По их мнению, нет ни одного факта, который доказывает нарушение исполнительницей правил пересечения границы Украины. А "Сегодня" их нашли.

Посещение Крыма

В 2015 году Алина Паш посещала оккупированные Россией Крым. Добиралась она туда через Москву. Об этом свидетельствует ее пост в Facebook, в котором она жаловалась на российские авиалинии.

Скриншот Facebook-поста Alina Pash / Фото: Facebook

Реклама

Объясняла она свой поступок так:

В 2015 году я была на территории Крыма с музыкантами с визитом к родственникам членов команды, у которых была свадьба. Если Я нарушила законодательство Украины — готова отвечать по закону, но не готова отвечать перед обществом как артист. Это было за три года до появления проекта Alina Pash.

В интервью Екатерине Осадчей Alina Pash не отрицала, что ездила в Крым через Москву, однако позже рассказывала, что на самом деле летела из Стамбула в Москву, а потом, вернувшись в Украину, на автобусе поехала в Ялту.

Выступления в РФ

В 2014 году Алина Паш выступала в России в составе группы "Delicious Ladies": 26 апреля в Липецке, 9 мая в Калининграде, 21 июня в Сургуте. Дат было много.

Алина Паш на афише "Delicious Ladies" / Фото: Facebook

Хотя в апреле в коллективе появилась новая участница, которая заменяла на выступлениях Алину, афиши с ее фото использовались для промо.

11 июня 2018 года российская компания Bosco di Ciliegi организовала выступление Alina Pash в Сколково. К слову, компания принадлежит Михаилу Куснировичу, доверенному лицу президента Путина на выборах в 2018 году. У нее также были запланированы концерты в Москве на фестивалях "Дикая мята" и Bosco fresh fest-2018.

Анонс выступления Alina Pash на Bosco Fresh Fest / Фото: Facebook

На выступление Алина все же не поехала, но в интервью Громадському говорила, что "Украины не хватает для того, чтобы делать полноценно крутой качественный продукт". Так она объясняла, почему украинские артисты ездят выступать в Россию.

Фото в Москве

В соцсетях Алина публиковала фото, сделанное на Красной площади. Позже снимок был удален, но, как мы знаем, что однажды попало в Сеть, останется там навсегда.

Alina Pash на Красной площади в Москве / Фото: Facebook-страница Alina Pash

На исполнительнице, к слову, был свитшот с надписью "Kyiv".

Я пою на украинском, русинском, русском и английском языках. Я – космополит… Я буду бороться за свою музыку и поеду куда-угодно, куда меня с ней пригласят, если буду считать это нужным, – говорила Паш в видеообращении в 2018 году.

Напомним, вчера, после финала Нацотбора на "Евровидение-2022", финалисты KALUSH обвинили Cуспільне в фальсификации баллов.