Скарлетт Йоханссон стала мамой во второй раз

Cкарлетт Йоханссон и Колин Жост стали родителями / Фото: Getty Images

Слухи о второй беременности Скарлетт Йоханссон ходили уже несколько месяцев. Только вчера они подтвердились, а теперь супруг голливудской актрисы сообщил о пополнении в семье. Скарлетт Йоханссон и Колин Жост стали родителями. У пары родился сын. Счастливый отец уже и рассекретил имя малыша.

Да, да, у нас есть ребенок. Его зовут Космо и мы очень любим его, – написал Колин Жост в Instagram.

Скарлетт тщательно скрывала свою беременность, в Сети не просочились фото беременной актрисы. А слухи о своем интересном положении голливудская звезда никак не комментировала.

Скарлетт Йоханссон и Колин Жост / Фото: Getty Images

Для Скарлетт Йоханссон и ее супруга Колин Жоста – это первый совместный ребенок. У актрисы уже есть шестилетняя дочка от французского бизнесмена Романа Дориака.

В ноябре прошлого года Скарлетт Йоханссон вышла замуж за Колина Жоста. Пара решила не делать громкую церемонию. Свадьба прошла в тихом семейном кругу.

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