Скарлетт Йоханссон станет мамой во второй раз

Супруг Скарлетт Йоханссон подтвердил ее вторую беременность / Фото: Getty Images

В ноябре прошлого года актриса Скарлетт Йоханссон вышла замуж за сценариста Колина Жоста. Пара решила не делать громкую церемонию. Свадьба прошла в тихом семейном кругу. Теперь же семья готовится к пополнению. Супруг актрисы сообщил радостную новость во время своего стендапа в Коннектикуте. Об этом пишет Page Six.

У нас будет ребенок, и это потрясающе, – сказал Колин Жост.

Скарлетт Йоханссон и Колин Джост / Фото: Getty Images

Актриса сейчас не выходит в свет. По информации инсайдеров Скарлетт находится уже на последних сроках беременности.

Скарлетт скоро должна родить, я знаю, что она и Колин в восторге от грядущего события, – сказали инсайдеры.

Для Скарлетт Йоханссон и Колина Жоста это будет первый совместный ребенок. У актрисы есть шестилетняя дочь от французского бизнесмена Романа Дориака.

Смотрите видеосюжет "Зіркового шляху" о звездах, которые выходили замуж, будучи беременными:

Другие новости о звездах: