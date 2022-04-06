Скоро, Дима, скоро тебе на концерт к Кобзону: Потап обратился к Медведеву

Рэпер остро ответил российскому политику / Фото: instagram.com/realpotap, открытые источники

Уже больше 40 дней в Украине идет война, которую развязала Россия. История доказывает, что каждый виновный в столь жестоких преступлениях, которые сейчас рашисты творят на наших землях, понесут наказание. И это произойдет уже очень скоро. К ответу призывает Дмитрия Медведева, марионетку Путина, украинский продюсер и музыкант Потап.

На своей странице в Instagram Алексей Потапенко опубликовал пост в ответ на бредовое заявление Медведева. Он предрек российскому политику, участнику кровавого российского режима, его скорую участь.

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Рэпер Потап

Дима, в далекие времена мы были с тобой знакомы лично, мне нравилось, как ты танцуешь смешной танец, твоя маленькая роль в великом правлении карлика тебя всегда устраивала, но то, во что ты превратился вместе с сумасшедшим режимом, Дима, поражает своей шизофренической масштабностью… из украинцев изъять украинское – это как из человека достать человеческое….то, что вы управляете страной дураков, очевидно настолько, что уже не способно ни удивить, ни напугать…. Ваша беспомощность в менеджменте своей собственной страны, основанная на невозможности контроля ЭГО, перед лицом смерти, вызывает …ничего уже это не вызывает… Скоро, Дима, скоро тебе на концерт к Кобзону, Жирик греет тебе место…вот так будет, а не Лиссабон и т.д., тривиально… Вас всех затопчут, причем свои же, а мы добавим… мы станцуем твой знаменитый танец в двух метрах над тобой, Дима…. СЛАВА УКРАЇНІ! #standwithukraine

Украинцы с нетерпением ждут этот момент.

Мы продолжаем верить в ВСУ и скорую победу!

Также сегодня говорят о том, что умер Владимир Жириновский.

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