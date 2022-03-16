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"Вы служите своему царю": Потап в ответ на выпад Бузовой отказался от всех наград и концертов в РФ

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16 марта, 23:57
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Алексей Потапенко эмоционально ответил Ольге Бузовой, которая критиковала украинских звезд за их "русофобию"
Потап зависал видеообращение к Ольге Бузовой
Потап зависал видеообращение к Ольге Бузовой / Фото: instagram.com/realpotap, instagram.com/buzova86

Украинский продюсер и музыкант Алексей Потапенко превратил свою страницу в инстаграм в настоящий рупор борьбы с российской пропагандой. Он активно отвечает звездам-рашистам на их выпады, недавно вступался за Макса Барских, а также вместе с женой Настей Каменских вдохновлял украинцев новой патриотичной и антивоенной песней "Я – Украина". Теперь же артист дал отпор хайпожорке Ольге Бузовой.

На своей странице в инстаграм Алексей Потапенко записал видеообращение к Ольге Бузовой в ответ на ее "непонимание" поведения украинских звезд и "русофобские" настроения (в момент, когда Россия бомбит Украину уже 21-й день).

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Все по своим местам расставил Потап, заявив, что больше никогда не будет выступать в РФ и отказывается от всех наград и премий:

Я по ошибке даже записал с Олей песню. Слава богу, я ее не выпустил. И никогда не выпущу. И никогда не будем выступать у вас и получать ваши премии. Я отказываюсь от всех ваших премий, от всех наград, от всех песен. Я приложу еще одну фотографию – погибшего ребенка. И ты поймешь, Оля, почему мы сейчас так себя ведем. Потому что ваши ракеты разрывают наших детей. О каких премиях сейчас можно говорить? О каких песнях, наградах, и о какой несправедливости, когда дети теряют жизни? Я обращусь в твоем лице ко всем артистам РФ и не только, ко всем тем, кто поддерживает это. Говоря или недопонимая, вы поддерживаете убийства детей. А этого мы не простим.

Он также в описании ролика отметил, что россияне, молчащие о военном произволе, только лишь притворяются людьми.

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Полную версию обращения Алексея Потапенко к Бузовой смотрите далее.

Вряд ли стоит ожидать от Бузовой раскаяния или действия к прекращению преступлениям российских властей в Украине, но лишний повод о себе напомнить и ответить Потапу, мы уверены, она использует уже в ближайшее время. Так что можно ожидать новых изваяний о непонимании и признаний в любви кровавому режиму.

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А мы продолжаем верить в ВСУ и скорую победу!

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