Следователи получили ордер на обыск телефона Алека Болдуина

Полиция получила разрешение изъять телефон у Алека Болдуина / Фото: Getty Images

В письменных показаниях, которые актер давал полиции сразу же после убийства украинской кинематографистки, говорится, что детектив Александрия Хэнкок попросила Алека передать его личный телефон в правоохранительные органы.

Он отказался и заявил, что сделает это только при составлении соответствующего ордера.

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Мы уверены, что доказательства покажут, что Болдуин не несет уголовной ответственности за то, что произошло 21 октября. Мы настойчиво просили власти получить ордер, чтобы мы могли принять меры для защиты семьи Алека и личной информации, которая явно не имеет отношения к расследованию. Телефон содержит всю жизнь человека, и личная информация должна быть конфиденциальной, – сказал адвокат актера Аарон Дайер интернет-изданию Entertainment.

Алек Болдуин / Фото: Getty Images

Документ, который позволяет полиции законно изъять у Болдуина телефон, составили и вручили адвокату подозреваемого только сейчас. В заявлении на обыск говорится о предположениях детектива. Он считает, что в телефоне могут быть улики из-за того, что люди часто используют сотовые во время совершения преступления.

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