СМИ показали бойфренда alyona alyona. Он молодой тик-токер и выглядит весьма эпатажно: фото

Совсем недавно 30-летняя alyona alyona заявила поклонникам, что влюблена и съезжается со своим бойфрендом, личность которого держалась в секрете – до сих пор

СМИ нашли бойфренда рэперши alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official, Скриншот из YouTube

Рэперша alyona alyona, которая намекнула, кем может быть ее бойфренд и призналась, что он моложе ее, встречается с тик-токером и начинающим рэпером Йоксден (Yoxden). По крайней мере так утверждают журналисты, которые на днях засняли их вдвоем на Печерске в Киеве. Теперь все уверены, что этот эпатажный белокурый парень, которого обняла рэперша – тот самый ее таинственный молодой человек.

В новом выпуске программы "Викриття", которую телеканал LIVE опубликовал на YouTube, рассказали, что alyona alyona встречается с парнем по имени Денис из Днепра.

СМИ предположили, что alyona alyona встречается с Yoxden / Фото: Скриншот из YouTube

Под ником Yoxden молодой человек публикует в TikTok ролики о бомжах, наркоманах и на другие провокационные темы. Также Денис работает в компании одного из интернет-провайдеров.

Реклама

В сюжете видео можно рассмотреть, как alyona alyona приобнимает Дениса и садится с ним в авто.

Скриншот YouTube / Kyiv.LIVE

Именно так журналисты и идентифицировали мужчину.

Смотрите, как alyona alyona открыла свою музыкальную компанию в Украине:

Ранее мы сообщали, что Юлия Санина, alyona alyona, Onuka и Артем Пивоваров записали саундтрек к комедии прямо на Atlas Weekend.