ЗМІ показали бойфренда alyona alyona. Він молодий тік-токер і виглядає вельми епатажно: фото

Зовсім нещодавно 30-річна alyona alyona заявила шанувальникам, що закохана і з'їжджається зі своїм бойфрендом, особистість якого трималася в секреті – досі

ЗМІ знайшли бойфренда реперки alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official, Скріншот з YouTube

Реперка alyona alyona, яка натякнула, ким може бути її бойфренд і зізналася, що він молодший за неї, зустрічається з тік-токером та молодим репером Йоксден (Yoxden). Принаймні так стверджують журналісти, які днями зняли їх удвох на Печерську в Києві. Тепер все впевнені, що цей епатажний білявий хлопець, якого обняла реперка – той самий її таємничий молодик.

У новому випуску програми "Викриття", яку телеканал LIVE опублікував в YouTube, розповіли, що alyona alyona зустрічається з хлопцем Денисом з Дніпра.

ЗМІ припустили, що alyona alyona зустрічається з Yoxden / Фото: Скріншот з YouTube

Під ніком Yoxden молодик публікує в TikTok ролики про бомжів, наркоманів та на інші провокаційні теми. Також Денис працює в компанії одного з інтернет-провайдерів.

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В сюжеті відео можна розглянути, як alyona alyona сідає з молодим чоловіком в авто.

Скриншот YouTube / Kyiv.LIVE

Саме так журналісти й ідентифікували чоловіка.

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