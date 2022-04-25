Снова свадьба? В Сети заговорили о скорой помолвке еще одного сына Бекхэмов

Ромео Бекхэм думает о свадьбе / Фото: instagram.com/romeobeckham

Не успели Бекхэмы отгулять роскошную свадьбу 23-летнего Бруклина и Николы Пельтц, как в Сети заговорили о еще одном торжестве.

Издание Thе Mirror сообщает, что вдохновившись свадьбой брата, о своей готовности стать у алтаря заговорил 19-летний Ромео Бекхэм.

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По словам инсайдеров, Ромео уже планирует помолвку с возлюбленной Мией Реган, с которой он в отношениях уже год.

Жениться быстро и молодо, кажется, в традиции Бекхэма. Они увлечены друг другом и, безусловно, на всю жизнь, – рассказывают приближенные лица.

Ромео Бекхэм со своей девушкой Мией / Фото: instagram.com/romeobeckham

Однако Ромео не планирует проводить такую же роскошную церемонию, как это сделал Бруклин, скорее наоборот, пара рассчитывает на скромную церемонию в кругу близких и друзей.

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Да и с предложение руки и сердца Ромео придется повременить, так как не все еще отошли от свадьбы брата. Да и Виктории с Дэвидом стоит передохнуть от такого количества свадеб сыновей.

Напомним, что Ромео и Мия впервые появились на публике на открытии бутика Prada в Лондоне. С тех пор пара регулярно публикует совместные снимки с милыми подписями в социальных сетях.

Ромео Бекхэм с девушкой Мией / Фото: instagram.com/romeobeckham

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Напомним, Дэвид и Виктория Бекхэм поддерживают Украину. Пара открыла сбор средств для детей, пострадавших во время войны в Украине.