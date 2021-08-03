Собчак посмеялась над своим богатством, надев кольцо на 185 тыс. гривен (фото)

39-летняя журналистка и телеведущая знаменита своей эпатажностью и никогда не боится показывать себя такой, какая она есть

Ксения Собчак позировала с дорогими кольцами / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

В этот раз Ксения Собчак, которая показала свою растяжку как у Волочковой, решила "похвастаться" своими успехами в карьере. Несмотря на то, что звезда входит в десятку самых успешных деятелей российского шоу-бизнеса, она не перестает иронизировать над собой. На новом фото телеведущая сделала для себя "люксовый" образ, надев дорогое кольцо и добавила скрин статьи рейтинга Forbes, в котором она заняла седьмое место.

Пост в Instagram Ксения Собчак сопроводила не менее ироничной подписью.

Когда внешним видом пытаешься соответствовать вхождению в 10-ку "самых успешных деятелей шоубизнеса" и поэтому надел "тяжелый люкс": красивейшее кольцо, – написала Ксения Собчак.

На пальце Ксении Собчак было кольцо от бренда parure.at, стоимость которого составляет более 500 тысяч рублей (около 185 тысяч гривен). Телеведущая признавалась, что кольцо с таким редким камнем – "параибе" – искала уже давно. Параиба – это действительно редкая разновидность минерала турмалина, так что он может сравниться даже с бриллиантами.

Узнайте в сюжете, что делать с ненужными кольцами:

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