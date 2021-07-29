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Ксения Собчак поссорилась с Тиной Канделаки из-за ревности к своему возлюбленному

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
29 июля, 21:21
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Ранее ходили слухи о том, что 10 лет назад близких подруг разъединил совместный бизнес. Об этом также говорила и Ксения, но в новом интервью Тина опровергла эту информацию
Тина Канделаки и Ксения Собчак поссорились из-за мужчины
Тина Канделаки и Ксения Собчак поссорились из-за мужчины / Фото: instagram.com/xenia_sobchak, instagram.com/tina_kandelaki

Как оказалось, Ксения Собчак, которая недавно показала свою растяжку, просто приревновала своего мужчину к Тине. Тогда Собчак состояла в отношениях с российским политиком Сергеем Капковым.

Тина встретилась с Сергеем на одном из мероприятий и пригласила его обсудить футбол. Для справки: сейчас Тина – генеральный продюсер спортивного телеканала, поэтому ей эта тема близка.

Мы приехали поговорить про футбол. Сидим разговариваем, на телефоны не отвлекаемся. И, видимо, Ксения ему то ли писала, то ли звонила, не знаю. У меня есть два свидетеля этой истории — сам Сергей и мой муж. Но потом мне приходит смс по поводу Сережи о том, что я себя очень неправильно, некрасиво веду, зная, что они встречаются, то есть якобы я мучу с Капковым, – поделилась Канделаки в интервью Надежде Стрелец.

Ксения Собчак и Сергей Капков
Ксения Собчак и Сергей Капков / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Канделаки подчеркнула, что после этого она поняла – Ксения ей не доверяет, а значит о дружбе не может быть и речи. Тина уверена, что все держится на доверии.

Ксения, безусловно, неординарный, яркий, необычный человек. Мне хватает силы воли это признать, и я это всегда признавала. Иначе, я бы не работала и не дружила. Мне с ней друг другу как партнеры, друзья и товарищи категорически не подходим, потому что критерии дружбы у нас разные. Это не говорит о том, что кто-то из нас лучше, а кто-то хуже. Это говорит о том, что мы два абсолютно разных человека, – сказала Тина.

Ранее Ксения Собчак высказалась о скандале Филиппа Киркорова и Нателлы Крапивиной.

Смотрите интервью Тины Канделаки:

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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