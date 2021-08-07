Как выглядела именинница Ротару в молодости: лучшие архивные фото

София Ротару в молодости - смотреть фото / Фото: facebook.com/sofiarotaru.official
Помимо роскошного голоса, который невозможно спутать с кем-то другим, много лет София Михайловна удивляет поклонников своим внешним видом.
Если сравнить ее в молодости и нынешнюю, то и особой разницы не увидишь! О секретах красоты Ротару недавно, к слову, рассказал пластический хирург.
С юных лет Ротару выглядела прекрасно – темноволосая девушка среднего роста – 170 см – и небольшим весом. Она сразу выделялась среди своих сверстниц. К очаровательному внешнему виду Софии Ротару добавлялся еще и талант.
Певица появилась на советской эстраде совсем юной девушкой в составе эстрадного ансамбля "Червона рута", который в основном исполнял популярные песни, ставшие для певицы визитной карточкой.
Но когда ансамбль распался, Ротару пришлось искать новый стиль не только в музыке, но и во внешности.
Свое 74-летие София Михайловна вместе с семьей празднует в Италии. Мы уже показывали ранее очаровательные фото именинницы в платье-вышиванке.