Как выглядела именинница Ротару в молодости: лучшие архивные фото

7 августа народная артистка празднует день рождения. По этому случаю мы собрали редкие фото Софии Михайловны, сделанные в годы ее молодости

София Ротару в молодости - смотреть фото / Фото: facebook.com/sofiarotaru.official

Помимо роскошного голоса, который невозможно спутать с кем-то другим, много лет София Михайловна удивляет поклонников своим внешним видом.

Если сравнить ее в молодости и нынешнюю, то и особой разницы не увидишь! О секретах красоты Ротару недавно, к слову, рассказал пластический хирург.

Молодая София Ротару / Архивное фото

С юных лет Ротару выглядела прекрасно – темноволосая девушка среднего роста – 170 см – и небольшим весом. Она сразу выделялась среди своих сверстниц. К очаровательному внешнему виду Софии Ротару добавлялся еще и талант.

София Ротару в молодости / Кадр из видео

Певица появилась на советской эстраде совсем юной девушкой в составе эстрадного ансамбля "Червона рута", который в основном исполнял популярные песни, ставшие для певицы визитной карточкой.

Как София Ротару выглядела в молодости / Скриншот из видео

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Но когда ансамбль распался, Ротару пришлось искать новый стиль не только в музыке, но и во внешности.

София Ротару архивные фото / Скриншот из видео

Фото молодой Софии Ротару / Википедия

София Ротару / Фото: Википедия

София Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

София Ротару с мужем Анатолием Евдокименко / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

София Ротару и Анатолий Евдокименко / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Свое 74-летие София Михайловна вместе с семьей празднует в Италии. Мы уже показывали ранее очаровательные фото именинницы в платье-вышиванке.