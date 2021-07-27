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Хирург раскрыл, как София Ротару сохраняет молодость и какие пластические операции делала

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
27 июля, 16:59
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Знаменитая украинская певица София Ротару всегда отличалась яркой внешностью. И даже сейчас, в свои 73 года певица выглядит не просто ухоженно, но и моложе своих лет
София Ротару в молодости и сейчас
София Ротару в молодости и сейчас / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Однако певица София Ротару, которая ранее позировала с сыном в аэропорту, не относится к тем звездам, которые чрезмерно прибегают к уколам красоты. Лицо звезды выглядит естественно красиво, поэтому лишь профессионал может распознать, какие процедуры и операции делала артистка. Как оказалось, София Ротару скорее всего обращалась к пластическому хирургу. Вероятно, звезда сделала подтяжку, блефаропластику и СМАС-подтяжку лица.

Пластический хирург Сергей Дербак в программе "Викриття" рассказал, что к нему часто обращаются женщины с просьбой сделать подтяжку как у Софии Ротару. По его мнению, это пример идеально выполненной работы.

Я, как хирург вижу, что сделана СМАС-подтяжка лица. Это когда делается разрез в волосистой части головы, перед ухом, за ухом и подтягиваются мышцы лица и кожа, которая мешает, – сказал Сергей Дербак.

В то же время София Ротару является одной из немногих артисток, которые не меняли форму носа, губ и скул, благодаря чему она сохранила свою индивидуальность.

Хирург раскрыл пластические операции Софии Ротару
Хирург раскрыл пластические операции Софии Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Две других операции, которые были выполнены на лице Софии Ротару: верхняя и нижняя блефаропластика – отрезание части кожи в области век, а также подтяжка лица с правильной техникой выполнения. По словам хирурга, секрет молодости звезды кроется именно в последнем.

При подтяжке лица делают разрез в области ушей и натягивают кожу по горизонтали от центра лица. В результате получается гладкое лицо, но с потерей объемов и природных выпуклостей.

Однако в случае с Софией Ротару могла быть сделана более прогрессивная подтяжка: когда разрез делают в волосистой части головы и во рту, а кожу подтягивают по длине лица, а не по ширине. Именно в этом направлении ткани натурально опускаются в процессе старения, поэтому и результат – естественный.

А вот отсутствие морщин на лице обеспечивают услуги дерматокосметолога и инъекции ботокса, рассказал хирург.

В то же время София Ротару не бежит за трендами, поэтому в ее внешности сохранена красота, с которой она родилась.

Смотрите, как звезды пострадали в салонах красоты:

Ранее внучка Софии Ротару позировала в обнимку с бойфрендом из списка Forbes в Италии.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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