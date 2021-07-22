София Стужук обнажила ягодицы на чувственных фото, которые сделал Андрей Шатырко (фото)

Блогер София Стужук, на которую подписано в Instagram более пяти миллионов человек, поделилась с поклонниками откровенными кадрами и не менее откровенными мыслями

София Стужук позировала полуобнаженной / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Украинская блогер София Стужук, которую недавно затравили российские фанаты, устроила чувственную фотосессию в спальне. Девушка позировала в топе и нижнем белье, лежа на кровати, демонстрируя стройную фигуру и соблазнительные формы. Фотосессию блогер сопроводила текстом и адресовала его девушкам, которые боятся остаться одни.

Новыми фото София Стужук поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Страшно остаться одной. Если тебе тоже страшно, то я здесь, чтобы подбодрить тебя. Знаете, когда страшно? Когда "всю себя без остатка мужчине". Когда есть зависимость ментальная или финансовая – когда кажется и понимаешь, что самой сложненько будет. Страшно ответственность брать на себя. А ведь исток прост – не выстраивать зависимые отношения, а всегда оставаться личностью, – написала София Стужук.

Блогер призвала своих подписчиц кайфовать от жизни, заниматься любимым делом и заботиться о себе. По словам Софии, если девушка будет живой и интересной, то точно не будет одна. Затем Стужук добавила, что намного лучше быть свободной, чем в нежеланных отношениях.

София Стужук позировала для Андрея Шатырко / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

София также предложила угадать поклонникам, кто сделал эти чувственные снимки.

"Кудрявенький", – написали Софии, имея в виду ее нового бойфренда, Андрея Шатырко.

Блогер подтвердила.

Скриншот Instagram

Смотрите интервью с Софией Стужук:

Ранее София Стужук снялась в откровенной фотосессии для Playboy.