Софія Стужук оголила сідниці на чуттєвих фото, які зробив Андрій Шатирко (фото)

Софія Стужук позувала напівоголеною / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/
Українська блогерка Софія Стужук, яку нещодавно зацькували російські фанати, влаштувала чуттєву фотосесію в спальні. Дівчина позувала в топі й спідній білизні, лежачи на ліжку, та продемонструвала струнку фігуру й спокусливі форми. Фотосесію блогерка супроводила текстом і адресувала його дівчатам, які бояться залишитися одні.
Новими фото Софія Стужук поділилася у своєму Instagram-акаунті.
Страшно залишитися одній. Якщо тобі теж страшно, то я тут, щоб підбадьорити тебе. Знаєте, коли страшно? Коли "всю себе без залишку чоловікові". Коли є залежність ментальна або фінансова – коли здається і розумієш, що самій важкувато буде. Страшно відповідальність брати на себе. Адже витік простиц – не вибудовувати залежні стосунки, а завжди залишатися особистістю, – написала Софія Стужук.
Блогерка закликала своїх підписниць кайфувати від життя, займатися улюбленою справою і піклуватися про себе. За словами Софії, якщо дівчина буде живою і цікавою, точно не буде одна. Потім Стужук додала, що набагато краще бути вільною, ніж в небажаних стосунках.
Софія Стужук позувала для Андрія Шатирко / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/
Софія також запропонувала шанувальникам вгадати, хто зробив ці чуттєві знімки.
"Кучерявенький", – написали Софії, маючи на увазі її нового бойфренда, Андрія Шатирко.
Блогерка підтвердила.
Дивіться інтерв'ю з Софією Стужук:
Раніше Софія Стужук знялася у відвертій фотосесії для Playboy.
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