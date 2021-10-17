София Стужук попросила прощения у бывшего супруга в годовщину его смерти (фото)

София Стужук попросила прощения у экс-супруга, который умер от COVID-19 / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Несмотря на то, что София и Дмитрий расстались еще за полгода до смерти мужчины, блогерша тяжело переживает потерю экс-возлюбленного и отца своих детей.

В своем Instagram-профиле София Стужук опубликовала пост с архивными фото и текстом-обращением к бывшему мужу.

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Уже год прошел, а так невыносимо больно до сих пор. Навсегда в нашей памяти! Мы с детками помним и любим тебя, – пишет София.

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

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Девушка призналась, что отпустила всю боль и все обиды, чтобы сохранить лишь хорошие воспоминания о Диме. Она также попросила у него прощения.

Прости меня за все! Я отпускаю все боли и обиды и больше не тяну ничего за собой, – написала София Стужук.

Что известно о смерти Дмитрия Стужука

Блогер Дмитрий Стужук заразился COVID-19 во время отдыха в Турции. Он лечился дома, но внезапно его состояние ухудшилось.

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15 октября Дмитрия доставили в больницу и определили в реанимацию. Сердце мужчины остановилось 16 октября. Ему было 33 года.

В 2015 году у Софии и Дмитрия родился первый ребенок – сын Давид, в феврале 2018 года у супругов родилась дочь Лола. В декабре 2019 появился на свет третий ребенок Софии и Дмитрия – дочь Оливия.

Пара рассталась весной 2020-го. София обвиняла Дмитрия в абьюзе и изменах, а он говорил, что несмотря на все, они остаются близкими людьми, у которых есть общие дети.

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