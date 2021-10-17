Софія Стужук попросила вибачення у колишнього чоловіка в річницю його смерті (фото)

Софія Стужук попросила вибачення у екс-чоловіка, який помер від COVID-19 / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Незважаючи на те, що Софія і Дмитро розлучилися ще за півроку до смерті чоловіка, блогерка важко переживає втрату екс-коханого і батька своїх дітей.

У своєму Instagram-профілі Софія Стужук опублікувала пост з архівними світлинами і текстом-зверненням до колишнього чоловіка.

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Вже рік минув, а так нестерпно боляче досі. Назавжди в нашій пам'яті! Ми з дітками пам'ятаємо і любимо тебе, – пише Софія.

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Дівчина зізналася, що відпустила весь біль і всі образи, щоб зберегти лише хороші спогади про Діму. Вона також вибачилась перед ним.

Пробач мені за все! Я відпускаю всі болі і образи і більше не тягну нічого за собою, – написала Софія Стужук.

Що відомо про смерть Дмитра Стужука

Блогер Дмитро Стужук заразився COVID-19 під час відпочинку в Туреччині. Він лікувався вдома, але раптово його стан погіршився.

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15 жовтня Дмитра доставили в лікарню у реанімацію. Серце чоловіка зупинилося 16 жовтня. Йому було 33 роки.

В 2015 році у Софії і Дмитра народилася перша дитина – син Давид, в лютому 2018 року у подружжя народилася дочка Лола. У грудні 2019 з'явився на світ третя дитина Софії і Дмитра – дочка Олівія.

Пара розлучилася навесні 2020-го. Софія звинувачувала Дмитра в аб'юзі і зрадах, а він говорив, що незважаючи на все, вони залишаються близькими людьми, у яких є спільні діти.

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