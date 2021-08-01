София Стужук после увеличения груди собирается уменьшить ее на размер / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/
Об этом 26-летняя звезда Instagram, которая снялась в откровенной фотосессии для Playboy, рассказала в stories. По ее словам, к ней наконец дошло, что такая большая грудь выглядит некрасиво и "утяжеляет ее". Поэтому она снова планирует лечь под нож хирурга, чтобы сделать размер поменьше:
Признаюсь вам. Наконец-то дошло. Очень хочу переделать эти сиськи порноактрисы. Они ужасно ненатуральные, мне не нравится и ужасно недовольна результатом.
По ее словам, в целом все красиво, но все же четвертые размер – слишком большой. К тому же, после операции, они должны были немного опуститься, но девушка не придерживалась рекомендаций врачей по ношению бандажа и они не опустились:
Сбоку они как шары. Чувствую себя резиновой куклой. Хотелось бы на пол или размер меньше и посадить ниже.
Позже блогер назвала их мячиками и отметила, что они ее делают массивнее:
Нужно минимум размер меньше.
Сейчас девушка отдыхает на Мальдивах вместе со спортсменом Алексом Лойдом, с которым у них с Софией романтические отношения.
Ранее София Стужук заявила, что начала новый этап своей жизни с новой грудью, участником Холостячки и детьми.
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