Украинская блогер и мать троих детей, которая в конце марта увеличила себе грудь, чувствует теперь с таким большим размером "резиновой куклой"

София Стужук после увеличения груди собирается уменьшить ее на размер / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Об этом 26-летняя звезда Instagram, которая снялась в откровенной фотосессии для Playboy, рассказала в stories. По ее словам, к ней наконец дошло, что такая большая грудь выглядит некрасиво и "утяжеляет ее". Поэтому она снова планирует лечь под нож хирурга, чтобы сделать размер поменьше:

Признаюсь вам. Наконец-то дошло. Очень хочу переделать эти сиськи порноактрисы. Они ужасно ненатуральные, мне не нравится и ужасно недовольна результатом.

По ее словам, в целом все красиво, но все же четвертые размер – слишком большой. К тому же, после операции, они должны были немного опуститься, но девушка не придерживалась рекомендаций врачей по ношению бандажа и они не опустились:

Сбоку они как шары. Чувствую себя резиновой куклой. Хотелось бы на пол или размер меньше и посадить ниже.

Позже блогер назвала их мячиками и отметила, что они ее делают массивнее:

Нужно минимум размер меньше.

Сейчас девушка отдыхает на Мальдивах вместе со спортсменом Алексом Лойдом, с которым у них с Софией романтические отношения.

Ранее София Стужук заявила, что начала новый этап своей жизни с новой грудью, участником Холостячки и детьми.