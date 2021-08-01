Софія Стужук після збільшення грудей збирається зменшити їх на розмір (фото)

Софія Стужук після збільшення грудей збирається зменшити її на розмір / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/
Про це 26-річна зірка Instagram, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy, розповіла в stories. За її словами, до неї нарешті дійшло, що такі великі груди виглядають непривабливо і "збільшують її". Тому вона знову планує лягти під ніж хірурга, щоб зробити розмір трохи меншим:
Зізнаюся вам. Нарешті дійшло. Дуже хочу переробити ці цицьки порноакторки. Вони страшенно ненатуральні, мені не подобається і жахливо незадоволена результатом.
За її словами, в цілому все красиво, але все ж четвертий розмір – занадто великий. До того ж, після операції, вони повинні були трохи опуститися, але дівчина не дотримувалася рекомендацій лікарів по носінню бандажа і вони не опустилися:
Збоку вони як кулі. Відчуваю себе гумовою лялькою. Хотілося б на половину або розмір менше і посадити нижче.
Пізніше блогер назвала їх м'ячиками і зазначила, що вони її роблять масивнішими:
Потрібно мінімум на розмір менше.
Зараз дівчина відпочиває на Мальдівах разом зі спортсменом Алексом Лойд, з яким у них з Софією романтичні стосунки.
Раніше Софія Стужук заявила, що почала новий етап свого життя з новими грудьми, учасником Холостячки і дітьми.
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