София Стужук в объятиях Игоря Пустовита намекнула на отношения с бывшим Саши Бо

Стужук и Пустовит вместе в Буковеле / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/
Слухи о том, что между Софией и Игорем не дружеские отношения, а романтические чувства, среди поклонников стали появляться давно. Тем более, на их отношения намекнул блогер и бывший участник "Холостячки" Андрей Шатырко.
На днях Стужук и Пустовит отправились в Буковель на мероприятие для блогеров. Все время поездки блогеры проводят вместе и постоянно добавляют Instastories друг с другом.
Так, София опубликовала довольно чувственное видео, на котором она танцует медленный танец в объятиях Пустовита.
Судя по видео, между парой действительно есть искра. Взгляд Игоря направлен явно только на Софию.
На следующий день София продолжила подогревать интерес подписчиков и опубликовала серию снимков вместе с экс-супругом Саши Бо. А на одном из видео, на нем София и Игорь поднимаются на подъемнике, блогер оставила неоднозначную надпись.
Второй раз на этом подъемнике вдвоем, но теперь хоть можно не прятаться, – подписала видео София и заинтриговала фолловеров.
Пока Стужук и Пустовит сохраняют интригу и никаких официальных заявлений о своих отношениях не дают.
Еще новости по теме:
- Что известно о суде украинских блогеров Игоря и Саши Пустовит: раздел "миллионов" и опеки над детьми.
- С новой грудью, участником "Холостячки" и детьми: София Стужук начала новый этап своей жизни.