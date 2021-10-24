Известный блогер и участник Холостячки намекнул на роман Софии Стужук и Игоря Пустовита

Личная жизнь блогеров кипит, а скандалы, кажется, не покидают их и на день. Участник первого сезона "Холостячки" Андрей Шатырко намекнул, что Софию Стужук и Игоря Пустовита связывают романтические отношения.
Ранее все думали, что роман закрутили именно Андрей и София, потому что они вместе с детьми блогерши летали за границу отдыхать. Но после фолловеры вычислили, что Шатырко и Стужук просто дружат и даже пиарятся друг на друге.
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Теперь Андрей заявляет, что не понимает Соню, которая переходит из одних абьюзивных отношений в другие. Об этом он написал в посте в своем Instagram-профиле.
Шатырко также рассказал, что встретил Игоря Пустовита и высказал ему все, что о нем думает.
Соня, мы с тобой в пятницу только начали общаться снова, но сегодня я понял, что это полный бред. Из абьюза в абьюз.... И твоему очередному хахалю я сегодня в лицо все сказал на улице. И про то, как он ху*во поступил с бывшей женой. Шантажировать бывшую жену и мать детей – это пи*дец... И не забудьте меня оба заблокировать. Что Стужук, что Пустовит, – написал Андрей Шатырко.
Напомним, что Игорь Пустовит после разрыва с Сашей Бо начал встречаться с другой девушкой, которую пока скрывает от подписчиков.
София Стужук пока тоже не посвящает свою аудиторию в личную жизнь.
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