Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Барселона - Реал онлайн 🎬 Болдуин застрелил украинку 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 💡 Большое обновление сетей

Трагедия с Болдуином

Евровидение 2022

Трек Wellboy

Игра в кальмара

Шоу "Маска". Сезон 2

Хэллоуин 2021
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Известный блогер и участник Холостячки намекнул на роман Софии Стужук и Игоря Пустовита

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
24 октября, 12:39
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Андрей Шатырко написал гневный пост в адрес Софии Стужук, с которой в этом году летал на отдых, а также Игоря Пустовита, со скандалом расставшегося с Сашей Бо
Андрей Шатырко написал гневный пост в адрес Софии Стужук и Игоря Пустовита
Андрей Шатырко написал гневный пост в адрес Софии Стужук и Игоря Пустовита / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/, instagram.com/andrew_shatyrko

Личная жизнь блогеров кипит, а скандалы, кажется, не покидают их и на день. Участник первого сезона "Холостячки" Андрей Шатырко намекнул, что Софию Стужук и Игоря Пустовита связывают романтические отношения.

Ранее все думали, что роман закрутили именно Андрей и София, потому что они вместе с детьми блогерши летали за границу отдыхать. Но после фолловеры вычислили, что Шатырко и Стужук просто дружат и даже пиарятся друг на друге.

Реклама

София Стужук с детьми и Андреем Шатырко в ЛА
София Стужук с детьми и Андреем Шатырко в ЛА / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Теперь Андрей заявляет, что не понимает Соню, которая переходит из одних абьюзивных отношений в другие. Об этом он написал в посте в своем Instagram-профиле.

Шатырко также рассказал, что встретил Игоря Пустовита и высказал ему все, что о нем думает.

Реклама

Соня, мы с тобой в пятницу только начали общаться снова, но сегодня я понял, что это полный бред. Из абьюза в абьюз.... И твоему очередному хахалю я сегодня в лицо все сказал на улице. И про то, как он ху*во поступил с бывшей женой. Шантажировать бывшую жену и мать детей – это пи*дец... И не забудьте меня оба заблокировать. Что Стужук, что Пустовит, – написал Андрей Шатырко.

Напомним, что Игорь Пустовит после разрыва с Сашей Бо начал встречаться с другой девушкой, которую пока скрывает от подписчиков.

София Стужук пока тоже не посвящает свою аудиторию в личную жизнь.

Игорь и Саша Пустовиты с детьми
Игорь и Саша Пустовиты с детьми / Фото: instagram.com/sashaabo

Реклама

Еще новости по теме:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Цитата дня

Нет слов, чтобы передать мое потрясение и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей невероятной коллеги. Я сотрудничаю с полицией и вовлечен в расследование, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия. Я поддерживаю связь с ее мужем, предлагаю свою поддержку ему и семье. Мое сердце болит

Алек Болдуин актер
Первый комментарий
Как вам новая "Мисс Украина-2021"?
Узнать больше об Александре
Все обсуждают
Сериал "Игра в кальмара"
Вот, что думаем мы
Мнение редакции
Опрос
Сольник звезды
Оля Полякова
26 октября / 19:00
5 концертов октября
Опрос
Новые кадры And Just Like That… Как вам пара?
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять