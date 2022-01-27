Солист оркестра Мариинского театра в Москве совращал 4-летнюю внучку

73-летнего солиста оркестра Мариинского театра задержали и возбудили уголовное дело. / Фото: spdm

На днях 72-летний подозреваемый был задержан по подозрению в педофилии – его задержали возле собственного дома в Санкт-Петербурге. Имя задержанного не называют. Впрочем, известно, что это заслуженный артист РСФСР, солист оркестра Мариинского театра и доцент петербургской консерватории, сообщает "Фонтанка".

Мужчину подозревают в сексуальном насилии в отношении четырехлетней девочки! Отмечается, что артист совершал такие действия в 2020 году в поселке Рощино Ленинградской области. Сейчас задержанный помещен в Изолятор временного содержания.

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По данным СМИ, уголовное дело по факту насилия было возбуждено еще в августе 2021 года. Тогда по телефону горячей линии главного управления Следственного Комитета позвонила детский психолог. Она ​​заявила, что к маленькой девочке домогалось неизвестное лицо. И только в этом году правоохранители установили, что это был дедушка девочки.

Как пишет "Коммерсант", биография задержанного совпадает с биографией доцента кафедры медных духовых и ударных инструментов консерватории Анатолия Чепкова. Он преподает игру на валторном инструменте.

В 1986 году был удостоен звания Заслуженного артиста РСФСР, а в 2008 году награжден медалью ордена "За заслуги перед отчизной" ІІ степени.

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