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Сына Елизаветы II могут лишить титула Его Высочества из-за изнасилования 17-летней девушки

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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4 января, 10:12
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Сегодня суд продолжит рассмотрение иска американки против принца Эндрю. Ранее женщина обвинила герцога Йоркского в сексуальном насилии
Принца Эндрю могут отправить во "внутреннюю ссылку", если он проиграет дело о сексуальном насилии.
Принца Эндрю могут отправить во "внутреннюю ссылку", если он проиграет дело о сексуальном насилии. / Фото: Getty Images

В королевской семье не только Меган Маркл и принц Гарри попадают в скандалы. Конкуренцию им может составить еще и средний сын Елизаветы II – принц Эндрю, обвиняемый в изнасиловании. Хотя член королевской семьи не признает своей вины и его адвокаты пытаются решить дело с американкой Вирджинией Джуффре, однако судебные разбирательства продолжаются.

Более того, если герцог Йоркский проиграет в американском судье это дело, то его навсегда могут лишить права использовать титул Его Высочества, сообщает The Sunday Times.

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Букингемский дворец просто вынужден будет принять меры после вероятного подтверждения интимной связи Эндрю с несовершеннолетней, что произошло 20 лет назад. Так как принц не чиновник, его нельзя отправить в отставку. Поэтому вероятно решение, которое сможет принять королевская семья – попросят Эндрю отказаться от титула.

Принц Эндрю
Принц Эндрю / Фото: Getty Images

Также принц будет вынужден отказаться от связей с благотворительными организациями, после чего его могут отправить в форму "внутреннего изгнания".

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Отметим, что такое решение не будет простым для королевы Елизаветы II, так как этот титул многое значит для нее. Предыдущим герцогом Йоркским был ее отец Георг VI.

Что известно о сексе-скандале вокруг принца Эндрю

Осенью 2021 года американка Вирджиния Джуффре официально обвинила среднего сына королевы Елизаветы II в принуждении к сексу и даже в изнасиловании.

Тогда же Вирджиния подала иск касательно принца в федеральный суд Манхэттена. По словам женщины, финансист Джеффри Эпштейн заставлял заниматься ее сексом с принцем Эндрю, когда ей было 17 лет. Как утверждает Джуффе, Эндрю знал, что она несовершеннолетняя.

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Вирджиния Джуффре с принцем Эндрю
Вирджиния Джуффре с принцем Эндрю / Фото: BBC

Американка рассказывала, что с герцогом Йоркским она познакомилась еще в 2001 году. Тогда Эпштейн отправился с ней в Лондон, чтобы представить своего товарища. Вместе они посетили VIP-секцию ночного клуба Tramp, где принц специально заказал для несовершеннолетней водку и пригласил на танец. После этого они уехали в дом подруги Джеффри Эпштейна – Хислейн Максвелл, где и произошло сексуальное насилие.

Саму Максвелл перед Новым годом признали виновной в развращении малолетних.

Впервые Вирджиния публично обвинила Эндрю в изнасиловании в 2019 году. Но тогда сын королевы опроверг ее слова.

Впоследствии стало известно, что наследник Елизаветы II бежал в Шотландию от расследования дела об изнасиловании 17-летней.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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