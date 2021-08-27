Солистка Little Big Таюрская сразила фигурой в бикини (фото)

Софья Таюрская / Фото: instagram.com/sonyatayurskaya

Певица Софья Таюрская, которая ранее с Ильичем снялись голыми, решила закрыть летний сезон "горячими" фотографиями. Девушка позировала в любимых купальниках, демонстрируя плоский живот и стройные ноги.

Кадрами солистка Little Big поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Официально закрываю сезон купальников и обнаженки в своём инстаграме в этом году! – написала Соня Таюрская.

Солистка Little Big в купальнике / Фото: instagram.com/sonyatayurskaya

Поклонники и коллеги по сцене оценили пост певицы. Одной из первых прокомментировала фото Глюкоза.

"На таком теле идеально все, а лучше – без"

"Все купальники тебе очень подходят и отлично сидят на тебе, Софочка! У тебя прекрасная фигура, тоненькая талия. Кайфую"

"Как она так похудела ? Кто-нибудь знает?"

Напомним, что в конце мая этого года Софья Таюрская подтвердила роман с Ильей Прусикиным. В адрес девушки поступало много хейта, поскольку многие решили, что она разлучила Прусикина с его бывшей супругой – рэп-исполнительницей Ириной Смелой, известной как Tatarka. Они были вместе с 2016 по 2020-й год, в 2017 у пары родился сын.

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