Солістка Little Big Таюрскій вразила фігурою в бікіні (фото)

Софія Таюрська / Фото: instagram.com/sonyatayurskaya

Співачка Софії Таюрської, яка раніше з Іллічем знялися голими, вирішила закрити літній сезон "гарячими" фотографіями. Дівчина позувала в улюблених купальниках, демонструючи плоский живіт і стрункі ноги.

Кадрами солістка Little Big поділилася у своєму Instagram-акаунті.

Офіційно закриваю сезон купальників і оголення в своєму інстаграмі в цьому році! – написала Соня Таюрська.

Солістка Little Big в купальнику / Фото: instagram.com/sonyatayurskaya

Шанувальники та колеги по сцені оцінили пост співачки. Однією з перших прокоментувала фото Глюкоза.

"На такому тілі ідеально все, а краще – без"

"Усі купальники тобі дуже підходять і відмінно сидять на тобі, Софочко! У тебе чудова фігура, тоненька талія. Кайфую"

"Як вона так схудла? Хто-небудь знає?"

Нагадаємо, що в кінці травня цього року Софія Таюрскій підтвердила роман з Іллею Прусікіним. На адресу дівчини надходило багато хейту, оскільки деякі вважали, що вона розлучила Прусікіна з його колишньою дружиною – реперкою Іриною Сміливою, відомою як Tatarka. Вони були разом з 2016 по 2020-й рік, у 2017 у пари народився син.

Як незабаром розповіла сама Софія в YouTube-шоу "бабські історії", їхній роман з Іллею почався з "сексу по дружбі".

У якийсь вечір напилися з хлопцями. Залишилися удвох. Базікаєш по душам, сидиш і думаєш: "Блін, ну ти один і я одна. У мене давно не було сексу. А може, спробуємо?". Це відбувається, і ти прокидаєшся з думкою: "Гаразд, секс по дружбі!". Ми дорослі люди, здорові, нам всім необхідний секс. Це нібито нічого не змінює, ви просто чисто фізично одне одному допомогли. Потім відбувається карантин, ми працюємо, постійно намагаємося звикнути до нової реальності. Знову відбувається ситуація: "А давай ще разок!" – поділилася Таюрська.

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