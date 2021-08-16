Соседов разгромил творчество Киркорова: Это не имеет отношения к искусству и таланту

Сергей Соседов нелестно высказался о Филиппе Киркорове / Фото: Скриншот из YouTube

Сергей Соседов уже рассказывал, какие песни Филиппу Киркорову стоило бы исключить из репертуара. Теперь музыкальный критик решил вновь высказаться о творчестве певца.

Ой! Ну какие у Киркорова хиты!? Это не является творчеством, это не имеет отношения к искусству и таланту, – заявил Соседов изданию WomanHit.

По мнению музыкального критика, у Филиппа Бедросовича высокая работоспособность, хорошая генетика и яркая внешность, но на этом все.

Сергей Соседов раскритиковал творчество Филиппа Киркорова / Фото: Скриншот из YouTube

Но это не имеет отношения к его творческой потенции, – считает Сергей Соседов.

К слову, музыкальный критик не в восторге от творчества многих звезд российского шоу-бизнеса.

Артисты сегодня что-то делают, но это не является чем-то выдающимся. Они не бездарны — средних способностей. К этим артистам средней руки относятся и Киркоров, и Басков, и Аллегрова… да кто угодно", – поделился Сергей Соседов

Сергей Соседов / Фото: Скриншот из YouTube

Филипп Киркоров пока никак не комментировал слова Сергея Соседова. А вот Алла Пугачева, о которой музыкальный критик часто нелестно отзывается, не обижается на Соседова.

Не трогайте Сережу, ему надо как-то зарабатывать. Ну что делать — сначала он зарабатывал на том, что хвалил меня, теперь он зарабатывает на том, что меня… Я всегда говорю: "Еще кто-то так говорит?" – высказалась однажды певица о музыкальном критике.

Сергей Соседов прокомментировал запрет на въезд в Украину:

Другие новости по теме: