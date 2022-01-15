Стала затворницей и имела серьезные проблемы со здоровьем: что известно о последних годах жизни Вознесенской

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Вдова Андрея Мягкова актриса Анастасии Вознесенская умерла вчера. Причиной смерти стали последствия коронавируса, которым артистка переболела ранее.

Как рассказывают знакомы актрисы, после смерти любимого супруга Вознесенская стала затворницей и практически не выходила из дома.

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Актриса Елена Брагина, которая была ученицей Вознесенской и Мягкова в Школе-студии МХАТа, откровенно в беседе с журналистами "Собеседника" рассказала о том, как ее бывшая преподавательница доживала свою жизнь.

В последние годы Мягков и Вознесенская мало общались с людьми, уединились у себя на даче. Вспоминаю, как однажды мы сидели в ресторане, и Анастасия Валентиновна вдруг сказала: „У меня внутренняя эмиграция!" Им не нравилось, что происходит вокруг: эволюционный цинизм, развал в театральном мире. Они в финансовом положении нуждались, жили очень скромно

/ Фото: kino-teatr.ru

Брагина отметила, что Вознесенская играла в театре, пока могла, несмотря на то, что у нее были жуткие проблемы со спиной.

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Она выходила в корсете, ей делали уколы за кулисами, но она продолжала играть!

В 2013 году Вознесенской пришлось уйти из театра МХТ имени Чехова, где она служила с 1987 года. Любимый супруг был все время рядом с актрисой.

Известно, что у Вознесенской был сахарный диабет, а несколько лет назад она перенесла инсульт.

Ранее мы рассказывали историю любви Андрея Мягкова и Анастасии Вознесенской