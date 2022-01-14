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Почти никогда не расставались: история любви Андрея Мягкова и Анастасии Вознесенской

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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14 января, 14:38
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Анастасия Вознесенская и Андрея Мягков прожили в браке 58 лет. Редко какая актерская пара может похвастаться одним браком на всю жизнь
Анастасия Вознесенская и Андрея Мягков прожили в браке 58 лет
Анастасия Вознесенская и Андрея Мягков прожили в браке 58 лет / Фото: скриншот

Сегодня стало известно о смерти Анастасии Вознесенской. Она пережила своего супруга только на 11 месяцев. Рассказываем удивительную историю их любви.

Они познакомились во время учебы в Школе-студии МХАТ. Он был самым старшим на курсе, а она самой – младшей. Как признавался Мягков, он с первого взгляда влюбился в Вознесенскую.

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Никакой дружбы, никаких ухаживаний. Увидел и понял, что другого быть не может, – вспоминал артист

Самой же Вознесенской потребовалось время, чтобы понять, что Мягков тот самый.

Я иногда вглядывалась в него по-детски пристально и думала: что, я с этим человеком всю жизнь должна быть? И думала: нет, нет, нет, наверное, какие-то будут у меня еще варианты, – думала актриса.

Все же актеру удалось добиться расположения Анастасии и вскоре она уже не могла никого рядом с собой представить кроме него.

Мягков и Вознесенская поженились во время учебы на втором курсе и с тех пор не расставались. Друзья их в шутку называли сиамскими близнецами.

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/ Фото: скриншот

Благодаря роли радистки в фильме "Майор Вихрь" звездой в паре была именно Анастасия. Мягков находился в тени своей жены, но никогда из-за этого не переживал. Вознесенская же поддерживала мужа и старалась помочь ему реализоваться – в каком бы проекте она не работала, всегда выбивала роль Мягкову.

Однако после выхода "Иронии судьбы или, с Легким паром" ситуация изменилась. Актера стали узнавать на улице, а поклонницы заваливали его восторженными письмами, но мудрая супруга все понимала и не устраивала сцен ревности Андрея Мягкову.

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В это время Анастасия теряла популярность, и муж старался помочь ее. Он даже отказывался от съемок, если жену в фильм не брали.

/ Фото: скриншот

90-х годов актерская карьера Вознесенской постепенно сошла на нет. Из-за нереализованности, отсутствия ролей Анастасия начала сильно пить. Несколько раз появлялась в театре в нетрезвом состоянии. Андрей Мягков не бросал жену и был рядом, помог ей справиться с пагубной привычкой.

В фильмах актер играл застенчивых и скромных героев, в жизни же был решительным человеком. В семье он считался главным, но жену обожал и готов был ради на нее на все. Когда-то Вознесенская пожаловалась, что не может найти интересный детектив почитать. Мягков специально для нее засел за писательство. Вскоре он написал три книги, одна из которых экранизирована.

Почему у Анастасии Вознесенской и Андрея Мягкова не было детей

Долгое время звезда советских фильмов избегал этой личной темы. Лишь спустя долгие годы актер сказал, что бездетности – это работа, которой они посвятили всю свою жизнь.

Своих не довелось иметь именно из-за профессии. Своя жизнь как-то невольно уходит на второй план, ты о ней меньше думаешь.

Анастасия тоже комментировала тему детей.

Мы не строили свою жизнь вне театра и без театра. Мы хотели конечно, но очевидно не в той степени, в которой люди хотят и имеют. Сказать, что это нас как-то травмировало не могу, потому что я не знаю другой жизни, мне не с чем сравнивать

Мягков и Вознесенская были одной из самых закрытых пар. Они предпочитали редко давали интервью и не посещали светских мероприятий.

/ Фото: Instagram

Андрея Мягкова часто спрашивали секрет крепкого брака, а он этому удивлялся.

Нет секрета крепкого брака. Надо любить. Надо, чтобы было искреннее желание сделать для человека что-то приятное. Надо, чтобы не виделось возможности существовать без этого человека. Вот и все, больше ничего не нужно. И тогда будет брак навсегда

Анастасия Вознесенская была рядом с мужем до последней минуты. Актер умер 18 февраля 2021 года на руках жены.

Ранее мы рассказывали историю любви Леонида Куравлева и его жены.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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