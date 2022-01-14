Почти никогда не расставались: история любви Андрея Мягкова и Анастасии Вознесенской

Сегодня стало известно о смерти Анастасии Вознесенской. Она пережила своего супруга только на 11 месяцев. Рассказываем удивительную историю их любви.
Они познакомились во время учебы в Школе-студии МХАТ. Он был самым старшим на курсе, а она самой – младшей. Как признавался Мягков, он с первого взгляда влюбился в Вознесенскую.
Никакой дружбы, никаких ухаживаний. Увидел и понял, что другого быть не может, – вспоминал артист
Самой же Вознесенской потребовалось время, чтобы понять, что Мягков тот самый.
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Я иногда вглядывалась в него по-детски пристально и думала: что, я с этим человеком всю жизнь должна быть? И думала: нет, нет, нет, наверное, какие-то будут у меня еще варианты, – думала актриса.
Все же актеру удалось добиться расположения Анастасии и вскоре она уже не могла никого рядом с собой представить кроме него.
Мягков и Вознесенская поженились во время учебы на втором курсе и с тех пор не расставались. Друзья их в шутку называли сиамскими близнецами.
Благодаря роли радистки в фильме "Майор Вихрь" звездой в паре была именно Анастасия. Мягков находился в тени своей жены, но никогда из-за этого не переживал. Вознесенская же поддерживала мужа и старалась помочь ему реализоваться – в каком бы проекте она не работала, всегда выбивала роль Мягкову.
Однако после выхода "Иронии судьбы или, с Легким паром" ситуация изменилась. Актера стали узнавать на улице, а поклонницы заваливали его восторженными письмами, но мудрая супруга все понимала и не устраивала сцен ревности Андрея Мягкову.
В это время Анастасия теряла популярность, и муж старался помочь ее. Он даже отказывался от съемок, если жену в фильм не брали.
90-х годов актерская карьера Вознесенской постепенно сошла на нет. Из-за нереализованности, отсутствия ролей Анастасия начала сильно пить. Несколько раз появлялась в театре в нетрезвом состоянии. Андрей Мягков не бросал жену и был рядом, помог ей справиться с пагубной привычкой.
В фильмах актер играл застенчивых и скромных героев, в жизни же был решительным человеком. В семье он считался главным, но жену обожал и готов был ради на нее на все. Когда-то Вознесенская пожаловалась, что не может найти интересный детектив почитать. Мягков специально для нее засел за писательство. Вскоре он написал три книги, одна из которых экранизирована.
Почему у Анастасии Вознесенской и Андрея Мягкова не было детей
Долгое время звезда советских фильмов избегал этой личной темы. Лишь спустя долгие годы актер сказал, что бездетности – это работа, которой они посвятили всю свою жизнь.
Своих не довелось иметь именно из-за профессии. Своя жизнь как-то невольно уходит на второй план, ты о ней меньше думаешь.
Анастасия тоже комментировала тему детей.
Мы не строили свою жизнь вне театра и без театра. Мы хотели конечно, но очевидно не в той степени, в которой люди хотят и имеют. Сказать, что это нас как-то травмировало не могу, потому что я не знаю другой жизни, мне не с чем сравнивать
Мягков и Вознесенская были одной из самых закрытых пар. Они предпочитали редко давали интервью и не посещали светских мероприятий.
Андрея Мягкова часто спрашивали секрет крепкого брака, а он этому удивлялся.
Нет секрета крепкого брака. Надо любить. Надо, чтобы было искреннее желание сделать для человека что-то приятное. Надо, чтобы не виделось возможности существовать без этого человека. Вот и все, больше ничего не нужно. И тогда будет брак навсегда
Анастасия Вознесенская была рядом с мужем до последней минуты. Актер умер 18 февраля 2021 года на руках жены.
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