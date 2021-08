Стали известны имена всех звездных судей шоу «Співають всі!» / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В "сотню" звездных судей, капитаном которых является популярная певица Наталья Могилевская, вошли Павел Зибров, Тоня Матвиенко, Виктор Бронюк, Наталья Фалион, Дмитрий Каднай, Аурика Ротару, Евгений Хмара и Алена Геребенюк.

Наталья Могилевская – капитан "сотни" звездных экспертов талант-шоу "Співають всі!" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Капитан "сотни" звездных экспертов масштабного талант-шоу "Співають всі!", певица Наталья Могилевская, уверена – это шоу покорит сердца зрителей, ведь в нем соберутся несколько поколений, которых объединит единая цель – новая музыка и открытие талантов:

У нас случаются споры относительно всего: внешнего вида, цвета носков, прически, слов, которые были сказаны... Мы понимаем, что все музыкальные фестивали были придуманы для обмена культурами, привычками, манерами, наработанными крутыми достижениями. И вот это происходит здесь.

По словам певицы, люди знакомятся и обмениваются энергией на таких шоу и именно так создаются коллаборации:

Сегодня уже раз 5 услышала: "Наташенька, а давай споем дуэтом". Ради этого это, понимаете?

Солист группы KADNAY Дмитрий Каднай стал судьей шоу "Співають всі!" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Наслаждается общением со своими звездными коллегами и солист группы KADNAY Дмитрий Каднай. Артист признается – атмосфера шоу с первого дня покорила его, ведь здесь присутствует все: яркие декорации, люди, по которым он успел соскучиться за период карантина, и талантливые участники.

Тоня Матвиенко стала судьей шоу "Співають всі!" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Певица Тоня Матвиенко, не раздумывая, согласилась участвовать в шоу "Співають всі!" А потом узнала, что компанию ей составят мама и супруг:

Мы 3 отдельных артиста и даже не сразу узнали о том, что увидимся на проекте! Я, например, до конца не знала, что мама будет здесь. Но раньше я ей показывала разные версии этого шоу и ей понравилось. Я с ней поделилась, что мне страшно оценивать людей, и видимо я так делать не буду.

По словам Тони, ее звездная мама советовала говорить только хорошее и радоваться.

Аурика Ротару стала судьей шоу "Співають всі!" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Народная артистка Украины Аурика Ротару тоже с большим интересом присоединилась к звездной "сотне". Певица обещает помогать и поддерживать начинающие таланты, которые покорят ее глубиной и душевностью исполнения композиций.

Павел Зибров стал судьей шоу "Співають всі!" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

А вот Павел Зибров будет искать большие таланты и даже продумал критерии, по которым оценит каждого участника:

Даже не думайте, что я буду постоянно нажимать на кнопку! С чего бы это?! Мы все-же представители старой школы, а это значит, что прежде будем искать голос, талант, мелодичность, чувство ритма и харизму. Но всего может и не быть, главное – харизма, увижу юношу или девушку и просто не смогу не нажать на кнопку – такое тоже возможно.

Алена Геребенюк стала судьей шоу "Співають всі!" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Оперная певица, солистка Киевской опери Алена Геребенюк надеется найти на шоу "Співають всі!" артистов с хорошими вокальными данными. Но отмечает – голоса могут быть разными, поэтому будет оценивать конкурсантов комплексно. А основными факторами будут: харизма, профессионализм, внешний вид и актерское мастерство.

Солистка ансамбля "Лисапетный батальон" Наталия Фалион стала судьей шоу "Співають всі!" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

А вот солистка ансамбля "Лисапетный батальон" Наталия Фалион признается – ей непросто судить талантливых исполнителей:

Моя задача – не просто оценить, а сделать это правильно. Чтобы родился еще один харизматичный певец. А еще это настоящий адреналин! Лично для меня. Вы знаете, так много разных лиц. И время от времени хочется в такой компании просто отвести душу.

Виктор Бронюк стал судьей шоу "Співають всі!" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Солидарен со звездной коллегой и лидер группы "ТіК" Виктор Бронюк. Музыкант не впервые находится в судейском кресле и признается – это амплуа ему не по душе:

Честно скажу, судить – это немножко не мое. Тем более, когда речь идет о творчестве – трудно найти критерии правильного оценивания. Но меня спасает то, что здесь целая "сотня" экспертов, поэтому от моего голоса мало что изменится. Я же постараюсь быть здравомыслящим и честным.

Евгений Хмара стал судьей шоу "Співають всі!" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Известный пианист и композитор Евгений Хмара отметил, что звездная "сотня" экспертов – это настоящая команда профессионалов, каждый из которых имеет свой профессиональный взгляд и субъективное мнение. Но все же есть одна вещь, которой их могут покорить участники – энергия и музыкальная отдача.

В каждом выпуске к "сотне" экспертов масштабного талант-шоу "Співають всі!" присоединятся звездные гости, имена которых станут известны совсем скоро.

Телеканал "Украина" готовит уникальное шоу по формату All Together Now / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Напомним, согласно правилам шоу "Співають всі!", задача участника – исполнить композицию на сцене так, чтобы как можно больше членов жюри встали и подпевали ему. Чем громче звучит хор "сотни", тем больше шансов у конкурсанта дойти до финала и побороться за победу.

В том случае, если вокалисты наберут одинаковое количество баллов (рассчитанных из общего количества звезд, которые присоединились к выступлению), и жюри не сможет определить сильнейшего, последнее слово будет за звездным капитаном "сотни" – народной артисткой Украины Натальей Могилевской. Победитель проекта получит денежный приз в размере полмиллиона гривен.

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них:

Италия,

Франция,

Австралия,

Нидерланды,

Бразилия,

Дания,

Польша и другие.

Украина стала восемнадцатой страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу. Ведущим грандиозного проекта "Співають всі!" станет популярный шоумен, звезда гипершоу "Маска" Владимир Остапчук.

