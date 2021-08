Стали відомі імена всіх зіркових суддів шоу «Співають всі!» / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

У "сотню" зіркових суддів, капітаном яких є популярна співачка Наталія Могилевська, увійшли Павло Зібров, Тоня Матвієнко, Віктор Бронюк, Наталя Фаліон, Дмитро Каднай, Ауріка Ротару, Євген Хмара і Олена Гребенюк.

Наталія Могилевська – капітан "сотні" зіркових експертів талант-шоу "Співають всі!" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Капітан "сотні" зіркових експертів масштабного талант-шоу "Співають всі!" співачка Наталія Могилевська впевнена, що це шоу підкорить серця глядачів, адже в ньому зберуться кілька поколінь, яких об'єднає одна мета – нова музика і відкриття талантів:

У нас трапляються суперечки щодо всього: зовнішнього вигляду, кольору шкарпеток, зачіски, слів, які були сказані... Ми розуміємо, що всі музичні фестивалі були придумані для обміну культурами, звичками, манерами, напрацьованими крутими досягненнями. І ось це відбувається тут.

За словами співачки, люди знайомляться і обмінюються енергією на таких шоу і саме так створюються колаборації:

Сьогодні вже разів зо 5 почула: "Наталочко, а давай заспіваємо дуетом". Заради цього це, розумієте?

Соліст групи KADNAY Дмитро Каднай став суддею шоу "Співають всі!" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Насолоджується спілкуванням зі своїми зірковими колегами і соліст групи KADNAY Дмитро Каднай. Артист зізнається, що атмосфера шоу з першого дня підкорила його, адже тут є все: яскраві декорації, люди, за якими він встиг скучити за період карантину, і талановиті учасники.

Тоня Матвієнко стала суддею шоу "Співають всі!" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Співачка Тоня Матвієнко, не роздумуючи, погодилася брати участь у шоу "Співають всі!". А потім дізналася, що компанію їй складуть мама і чоловік:

Ми 3 окремі артисти і навіть не відразу дізналися про те, що побачимося на проєкті! Я, наприклад, до кінця не знала, що мама буде тут. Але раніше я їй показувала різні версії цього шоу, і їй сподобалося. Я з нею поділилася, що мені страшно оцінювати людей, і, мабуть, я так робити не буду.

За словами Тоні, її зоряна мама радила говорити тільки хороше і радіти.

Ауріка Ротару стала суддею шоу "Співають всі!" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Народна артистка України Ауріка Ротару теж з великим інтересом приєдналася до зоряної "сотні". Співачка обіцяє допомагати початківцям-талантам, які підкорять її глибиною і душевністю виконання композицій, і підтримувати їх.

Павло Зібров став суддею шоу "Співають всі!" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

А от Павло Зібров шукатиме великі таланти і навіть продумав критерії, за якими оцінить кожного учасника:

Навіть не думайте, що я буду постійно натискати на кнопку! З чого б це?! Ми все ж представники старої школи, а це значить, що передовсім шукатимемо голос, талант, мелодійність, почуття ритму і харизму. Але всього може і не бути, головне – харизма, побачу юнака чи дівчину – і просто не зможу не натиснути на кнопку, таке теж можливо.

Олена Гребенюк стала суддею шоу "Співають всі!" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Оперна співачка, солістка Київської опери Олена Гребенюк сподівається знайти на шоу "Співають всі!" артистів з хорошими вокальними даними. Але зазначає: голоси можуть бути різні, тому оцінюватиме конкурсантів комплексно. А основні критерії – харизма, професіоналізм, зовнішність і акторська майстерність.

Солістка ансамблю "Лісапетний батальйон" Наталя Фаліон стала суддею шоу "Співають всі!" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

А ось солістка ансамблю "Лісапетний батальйон" Наталя Фаліон зізнається – їй непросто судити талановитих виконавців:

Моє завдання – не просто оцінити, а зробити це правильно. Щоб народився ще один харизматичний співак. А ще це справжній адреналін! Особисто для мене. Ви знаєте, так багато різних людей. І час від часу хочеться в такій компанії просто відвести душу.

Віктор Бронюк став суддею шоу "Співають всі!" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Солідарний із зірковою колегою і лідер групи "ТіК" Віктор Бронюк. Музикант не вперше сидітиме в суддівському кріслі й зізнається – це амплуа йому не до душі:

Чесно скажу, судити – це трошки не моє. Тим більше, коли йдеться про творчість – важко знайти критерії правильного оцінювання. Але мене рятує те, що тут ціла "сотня" експертів, тому від мого голосу мало що зміниться. Я ж постараюся бути розсудливим і чесним.

Євген Хмара став суддею шоу "Співають всі!" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Відомий піаніст і композитор Євген Хмара зазначив, що зоряна "сотня" експертів – це справжня команда професіоналів, кожен з яких має свій професійний погляд і суб'єктивну думку. Але все ж є речі, здатні підкорити всіх: енергія і музична віддача.

У кожному випуску до "сотні" експертів масштабного талант-шоу "Співають всі!" будуть приєднуватися зіркові гості, імена яких стануть відомі зовсім скоро.

Телеканал "Україна" готує унікальне шоу за форматом All Together Now / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Нагадаємо, згідно з правилами шоу "Співають всі!", завдання учасника – виконати композицію на сцені так, щоб якомога більше членів журі встали і підспівували йому. Що голосніше звучатиме хор "сотні", то більше шансів у конкурсанта дійти до фіналу і поборотися за перемогу.

У разі якщо вокалісти наберуть однакову кількість балів (розрахованих відповідно до загального числа зірок, які приєдналися до виступу) і журі не зможе визначити найсильнішого, останнє слово за зоряним капітаном "сотні" – народною артисткою України Наталією Могилевською. Переможець проєкту отримає грошовий приз у розмірі пів мільйона гривень.

Як повідомляли раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році й за короткий час став популярним у глядачів майже двох десятків країн світу. Серед них:

Італія,

Франція,

Австралія,

Нідерланди,

Бразилія,

Данія,

Польща та інші.

Україна стала вісімнадцятою країною, в якій вийде це музичне шоу. Ведучим грандіозного проєкту "Співають всі!" стане популярний шоумен, зірка гіпершоу "Маска" Володимир Остапчук.

Наталія Могилевська, яка стала зоряним капітаном шоу "Співають всі", зробила несподіване зізнання в ефірі телеканалу "Україна":

Раніше ми писали про першу десятку суддів шоу "Співають всі", куди увійшли Jerry Heil, Міша Романова та Віктор Павлік.