Поклонник Путина пошел на большие жертвы, чтобы изменить внешность / Фото: открытые источники

На большие финансовые и физические жертвы пришлось пойти поклоннику Путина Стасу Михайлову, чтобы продолжать обольщать женщин. Теперь же в Сети обсуждают ценник всех произведенных манипуляций.

Не секрет, что за последнее 10-летие Стас Михайлов изменился до неузнаваемости. Кто-то его даже сравнивает с Джиганом.

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Стас Михайлов до и после пластики

И хотя сам певец отрицает вмешательства хирургов, изменения, как говорится, на лицо. Пересадка волос, виниры, а также радикальная пластика.

Об этом также говорила хирург Алеся Улищенко Telegram-каналу "Звездач".

Проводилась круговая подтяжка лица. Это позволило устранить возрастной птоз и сформировать четкий овал.

Такая процедура могла обойтись Михайлову в 275 тысяч рублей и выше. Это почти 80 тысяч гривен.

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Также была проведена блефаропластика, чтобы помолодел и посвежел взгляд. Ее стоимость – от 130 тысяч рублей. Это от 38 тысяч гривен.

Но это не все траты на красоту. Эффект от пластики со временем теряется, поэтому его надо поддерживать косметологией. Так, Михайлову надо регулярно посещать косметолога и делать курсы из 5-10 процедур биоревитализации и мезотерапии (15 и 8 тысяч рублей за один укол соответственно - около 5000 гривен и 2500 гривен).

Стас Михайлов после пластики и всех процедур

На что только не пойдешь, чтобы обольщать "разведеночек" и нравиться своему покровителю Путину. Но сейчас, мы уверены, Стас Михайлов резко постареет, ведь нужных ему препаратов в России просто не будет – бренды уходят из страны-агрессора и не будет что колоть в лицо всем искусственным красавцам и красавицам.

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Напомним, 6 февраля 2012 года Стас Михайлов был официально зарегистрирован как доверенное лицо Владимира Путина на выборах президента. Это преступление он повторил еще и в 2018 году. К тому же, он отрицал, что Россия воюет с Украиной, а озвучивал бред о спецоперации по демилитаризации и денацификации. Поэтому он также ответственный за российскую войну в Украине.

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