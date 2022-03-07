Стас Михайлов вслед за Николаем Басковым заявил, что Россия не воюет с Украиной

Российский певец опубликовал скандальный пост, но комментарии закрыл

Стас Михайлов поддержал вторжение России в Украину / Фото: скриншот

Пока одни российские звезды поддерживают Украину и не бояться говорить о вторжении России, другие исполнители бояться стать неугодными и потерять концерты. К таким артистам относится Стас Михайлов.

Прежде всего российский певец заявил, что гордится быть русским и призывает других не молчать об этом. Артист отрицает, что Россия воюет с Украиной.

Реклама

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации. Она освобождает наших братьев от "людей", которые не могут ей управлять, от "людей", которые ведут ее в пропасть…

Михайлов считает, что сейчас нужно поддерживать путина, а санкции назвал войной запада против России.

Россию никогда и никто не любил, но всегда боялись и будут бояться, а значит и будут уважать!!!



Напомним, ранее Николай Басков встал на сторону путинской агрессии и поддержал вторжение Российской Федерации на территорию Украины. Украинские исполнители прокомментировали скандальное заявление Баскова.

Реклама

Вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!