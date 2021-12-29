Стать Поляковой и спеть вместо Винника: с кем украинские звезды поменялись бы телами?

Звезды рассказали, с кем бы поменялись телами / Фото: Instagram

Вчера состоялась долгожданная премьера украинского фильма с Олей Поляковой и DZIDZIO "Звезды по обмену", для которого артисты записали первый совместный трек. Гости мероприятия рассказали сайту "Сегодня", с кем из украинских коллег хотели бы поменяться телами.

Реклама

Исполнительница главной роли Оля Полякова говорит, что очень бы хотела побывать в теле какого-нибудь мужчины, например партнера по фильму DZIDZIO. Певица признает, что первое что она бы сделала – переспала с женщиной.

Но, по словам Поляковой, тратить целый день на приключения в чужом теле, она не готова.

У меня нет на это времени. Я, наверное, в своем графике не нашла еще времени для этого дня, – говорит Полякова.

Реклама

Коллега Оли Поляковой по сцене, а теперь и по кино, DZIDZIO также хотел бы почувствовать все то, что ощущает противоположный пол.

Первое, чтобы я сделал в теле женщины – закрыл хату на ключ, зашел в ванную, разделся бы догола и посмотрел в зеркало, – откровенно говорит певец.

DZIDZIO уверяет, что справился бы с любой ролью в любом теле, ведь с легкостью может повторить черты любого человека.

Я такой человек, который следит за другим людьми – мне очень интересно. Я себя, если честно, узнаю в людях, – говорит DZIDZIO.

А вот актер Алексей Тритенко точно знает, что, как и в фильме, хотел бы оказаться на день Олей Поляковой.

Реклама

Я бы поддержал эту чудную традицию Миши, я бы с Поляковой поменялся. И первое, чтобы сделал – я бы поглазел от души, – смесь, говорит актер.

Но Тритенко хотел бы попробовать себя не только в теле женщины, но и в роли талантливого певца, а именно Александра Пономарева.

Я бы хотел так же чудесно петь. Хотел бы дать концерт, правда, Саша Пономарев был бы в шоке, – рассказывает Тритенко.

Почувствовать себя любимцем публики, а особенно женщин, хотела бы и молодая исполнительница NiNO. Девушка без сомнений выбрала для обмена телами настоящего секс-символа украинской сцены Олега Винника.

Я недавно была на его концерте и, когда он вышел, зал подорвался. Об этом мечтает каждый артист. Я бы, конечно, поменялась с ним телами и спела песню "Нино" сама, для себя!, – признается исполнительница.

Дочь исполнительницы главной роли Оли Поляковой Маша Полякова пока никого из украинских звезд для "переселения душ" не выбрала, а вот из зарубежной знаменитостью уже определилась, и не с одной.

Никогда об этом не думала, но возможно, это был бы кто-то из группы Måneskin или, например, Cardi B, – рассказывает Маша Полякова.

О чем фильм "Звезды по обмену?"

Фильм рассказывает о неожиданном обмене телами между двумя давними конкурентами по сцене и звездами шоу-бизнеса Полей Маляковой и Фомой Михайловским.

Чтобы вернуться назад в свои тела, герои должны пройти все сложности жизни конкурента.