Стинг выступил с украинской виолончелисткой и снова призвал мир помочь Украине

Стинг выступил с украинской виолончелисткой
Британский музыкант сейчас очень активно помогает украинцам и призывает к этому весь мир. Вместе с другими мировыми артистами Стинг принял участие в благотворительном телемарафоне Save Ukraine.
Чтобы снова привлечь внимание мира на войну в Украине музыкант провел концерт в Лондоне, где выступил с украинской виолончелисткой Ярославой Трофимчук. Вместе с украинкой музыкант исполнил свой хит Russians. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
Для концерта Стинг специально записал новую версию для виолончели. Все средства, которые будут собраны от продажи сингла, будут направлены в волонтерско-логистический центр Help Ukraine Center.
Напомним, что песня Стинга обрела новый смысл и звучание после вторжения России в Украину, хотя хит изначально был посвящен Холодной войне, в 1985 году. Композиция стала частью дебютного альбома музыканта "The Dream of the Blue Turtles".
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